Zdroj: shutterstock

Jeden z našich tipů spočívá v použití alobalu. Stačí vzít kus alobalu a zmačkat ho do kuličky, kterou poté vložíte do pračky společně s oblečením. Tento trik sice nepomůže odstranit skvrny, ale pomůže eliminovat nepříjemnou statickou elektřinu, která způsobuje, že se nečistoty přichytávají k oblečení.



Jak přesně alobal použít?

Začněte tím, že si připravíte asi 30 cm hliníkové fólie a vytvoříte z ní dvě až tři koule. Aby byly koule co nejefektivnější, zmačkejte je co nejvíce a stlačte tak, aby neměly žádné ostré hrany, které by se mohly zachytit v praném prádle. Výsledné alobalové koule by měly mít průměr 5 až 6 cm.

Tyto kuličky lze použít opakovaně, dokud nejsou zdeformované. Alobalové kuličky v bubnu pračky jsou skvělým způsobem, jak zvýšit účinnost praní, aniž by poškodily nebo zbarvily prádlo. Tento trik rozhodně stojí za vyzkoušení.

Můžete dát alobal i do sušičky

Pro sušení prádla v sušičce je vhodné připravit si 4 až 5 kuliček z alobalu a vložit je společně s mokrým prádlem dovnitř. Tyto kuličky se budou pohybovat spolu s prádlem a zajišťovat lepší provzdušňování jednotlivých kusů prádla, což zkrátí celkovou dobu sušení.

