Zdroj: Pixabay

Proměňte dětský pokoj v pohádkové království! Stačí k tomu málo - třeba nástěnné dekorace. Vždyť kterému dítěti by se zamlouvaly holé stěny? Při zdobení dětského pokoje je důležitý výběr barev, materiálů i vzorů, které použijete. Nejoblíbenější způsoby, jak zdi dekorovat, jsou:

Nástěnná malba

Výhodou maleb na zeď je to, že jejich motiv je téměř neomezený, respektive je omezen pouze schopnostmi a kreativitou jejich tvůrce. Nevýhodou zůstává permanentnost takového díla, které je možné odstranit pouze přemalováním nebo přetapetováním stěny. Navíc budete potřebovat šikovného umělce, který vám požadované dílo zhotoví, pokud si na to netroufáte sami.

Tabulová stěna

Máte doma malého umělce, pro kterého je každý náčrtník malý? Tabulová barva na zeď dítěti poskytne kreativní vyžití. Její speciální složení umožní kreslení křídou a následné setření vlhkým nebo dokonce suchým hadrem.

Tapety do dětského pokoje

Dětské tapety na zeď představují další možnost, jak téměř bez námahy oživit jednobarevné stěny dětského pokoje. Ten díky nim bude hýřit barvami a působit pozitivně na dětskou kreativitu a fantazii. Do dětského pokoje se skvěle hodí papírové tapety, které jsou levné, snadno je po pár letech vyměníte a nabídka dětských vzorů je velmi široká.

Samolepky s dětským motivem

Ozvláštnit stěny a zdůraznit charakter dětského pokoje můžete i pomocí samolepek. Vybrat lze motivy oblíbených knih a filmů, princezny, piráty nebo například přírodní motivy, jako jsou rybky, zvířata nebo rostliny. Nespornou výhodou je jejich snadné odstranění. Až dítě povyroste, snadno je změníte za jiný dekor.

Poličky

I díky speciálním typům poliček můžete vytvořit v dětském pokoji originální a kreativní prostor, kde se budou vaše děti cítit výjimečně. Například „cikcakovitě" umístěné poličky, které se sice mohou na první pohled zdát nepraktické, jsou výbornou volbou. V případě, že do takových polic budete chtít umístit knihy, sežeňte si k nim originální knižní zarážky, které se postarají o to, aby knihy nepopadaly.

Lezecká stěna

Milujete hory či se snad věnujete i lezení? Chcete tímto směrem vést i vaše dítě? Proměňte jednu ze stěn v jeho pokoji na lezeckou stěnu pomocí úchytů různých obtížností. Doporučujeme zejména v bytech s vyššími stropy, avšak pokud chyty správně rozmístíte, dostatečné obtížnosti pro vaše dítě se vejdou i na stěny menší. Dbejte však vždy na bezpečnost, pod stěnu umístěte žíněnku a nenechte dítě lézt bez dozoru.

Nástěnná světýlka

Velmi příjemnou atmosféru mohou vašemu dítěti přivodit i malá nástěnná světýlka. Časté jsou motivy hvězd, ale nic nezkazíte ani obyčejnými vkusnými žárovkami. Volte však nižší světelnost a spíše teplejší světlo, aby byl pokojíček útulný a z nadbytečného světla dítě nerozbolela hlava.

Obrazy

V neposlední řadě patří mezi vhodné dekorace do dětského pokoje klasické dětské obrázky na zeď. Myslete ale na to, že do dětských pokojů jsou vhodnější obrazy zhotovené na plátně než obrazy se skleněnou výplní, u kterých hrozí riziko poničení a vysypání skla. Dětské obrázky a samolepky umístěte nejlépe na omyvatelnou barvu na zdi. Vyhnete se tak opětovnému malování v případě nehody.

