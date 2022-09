Zdroj: Dům&Zahrada

V představování časopisu tentokrát půjdeme odzadu. Musíme vás totiž nalákat na články ze zahradní části, a to především na fantastickou návštěvu permakulturní zahrady. Tahle zahrada v Ouběnicích je dokonce tak kvalitní, že dostala plaketu Ukázková přírodní zahrada. Vezměte si třeba to, že zahrada prospívá i bez zálivky. Vodou se tu prostě neplýtvá. Zálivka se dopřává spíše jen semenáčkům a čerstvě vysazené sadbě, a i tak je úroda obrovská.

Zahradní návštěva v čísle 10/22 Autor: Dům&Zahrada

Stejně tak se vám budou hodit další zahradní články. Třeba ta o zářivé podzimní zahradě, kde probíráme nádherně barevné listnáče, které na podzim vytvářejí dokonalou barevnou hru. Právě přichází čas jejich sázení, takže si sami můžete vybrat, který strom by se vám líbil.

A že nemáte rádi listnaté stromy, protože je práce s listím, které se válí všude? No, to je daň za tu krásu. My vám ale zároveň v čísle nabídneme článek o fukarech a vysavačích listí. Takže jsme to všechno pěkně zkompletovali.

Velké novinky

V interiéru se podíváme třeba na proměnu obývacího pokoje. Jak to udělat snadno a rychle? Jak to udělat trochu hůř, pomaleji, ale zato z gruntu?

Kdo má rád kávu a přemýšlí o koupi kávovaru, nechť nalistuje stranu 94, kde se dočte o domácích kávovarech. Jak fungují, co který má za výhody i nevýhody…

A teď ke stavbě. Ta je extrémně rozsáhlá, jak už to v čísle 10 bývá. Ještě před COVIDem jsme měli v desítce výčet novinek, které se objevují na největším stavebním veletrhu ForArch. Jenže přišel virus a ForArch se nekonal. A my přišli s trochu jiným konceptem, který nám zůstal – přehled novinek (nejen) pro stavbu, které přinesly firmy za poslední rok. Je jich hodně. Opravdu hodně. Pro někoho z vás ten článek není a nelíbí se mu, ale pro nás a mnoho dalších čtenářů je to shrnutí nápadů a inspirace pro stavbu. Má někdo lepší tepelné čerpadlo? Pak to stojí za zvážení. Stejně jako nová cihla, speciální izolační pásky, nová kročejová izolace, umyvadla, krytiny,…