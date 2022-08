Zdroj: Martin Tiso

Několik let po studiích jste se místo navrhování svítidel pro Lasvit v Anglii rozhodla zůstat v Čechách a uvést v život svoje erotické pomůcky.

Vlastně za to mohla moje touha vyrobit produkt, který by co nejvíce odpovídal původnímu návrhu. Většinou jsem měla zkušenosti, že od návrhu se finální produkt velmi lišil. Taky mě k tomu navedli lidé, kteří viděli prototyp v časopisu a mysleli si, že už se vyrábí. Neustále se mě ptali, kde se dá koupit. Vzala jsem veškeré úspory a dala do toho nejvíc své energie, co jsem mohla, a ono se to začalo rozjíždět. Ale pomaleji, než jsem si myslela.

Prvním produktem značky Whoop·de·doo byly…

...Venušiny kuličky. Dva roky na to jsem sehnala peníze přes crowdfundingovou kampaň a povedlo se přivést na svět vibrátor. To byla skutečně vyšší dívčí. Přestože vypadá velmi jednoduše, je dost sofistikovaný, celosilikonový a velmi flexibilní, má dokonce tři motory.

Slavný vibrátor, za který Anna obdržela cenu Red Dot, nedávno doplnil přírodní lubrikační gel. Vpravo vibrátor Autor: Adam Dvořák, Kristina Hrabětová

Proč zrovna tři?

Baví mě, že náš vibrátor vrní po celé délce. Tím se od ostatních dost liší. Taky se dá vyhrát s módy. I když jsou jen tři, můžete si vyladit intenzitu i rychlost vibrací přesně podle vašeho naladění. Většina vibrátorů má jeden motor a hodně módů, které jsou si ale velmi podobné.

Vždycky se snažím, aby produkt dával smysl. Proto jsme řešili rovněž ovládání, které je inspirované Braillovým písmem, aby se vibrátor dal používat třeba se zavřenýma očima či ve tmě. Veškerá mechanika je zalitá v lékařském silikonu, žádné výčnělky ani mezírky. Je zcela hygienický a voděodolný.

Zkoušela jste ho?

To bych se dost styděla, kdyby ne. Dokonce jsem měla i profesionální testerku, která ho zkoušela během vývoje. Rovněž menstruační kalíšek jsem nechala otestovat několika ženami a zapojila jsem i naše ambasadorky.

Proč kalíšek, když se jich prodává spousta?

To je pravda, ale těch stoprocentně funkčních a kvalitních je podstatně méně. O to víc si ten náš užívám. Podařilo se v něm skloubit vše, co má mít, od správného tvaru, pevnosti a současně měkkosti, zakončení i sametového povrchu. A víte, co mě ještě těší? Reakce zákaznic. Někdy i píšou, že kalíšek používají třeba v těhotenství, když se jdou koupat, aby se ochránily před infekcí. Což mě předtím nenapadlo, že může být i takto prospěšný.

Které materiály jsou vám nejbližší?

Záleží, co navrhuju. Obecně mám ráda v interiéru dřevo. Občas vytvořím i něco pro sebe, například jídelní stůl z ořechu s kovovou podnoží. A během studií v Anglii jsem vymyslela malý skládací stolek z překližky, bez lepení a jiných spojů. Je na objednávku. I když mě to baví, nemám ambici vyrábět nábytek ve velkém.

Sládací stolek Mickey Table si lze objednat na zakázku Autor: Anna Marešová

Kam chodíte pro své nápady? Jak například vznikla svítidla ze zkumavek?

Šlo o projekt Luxury Oddments, což byla moje disertační práce. V překladu to můžete chápat jako luxusní harampádí. Nápad přišel ve chvíli, kdy jsem s kolegy vyklízela sklep jednoho výzkumného ústavu. Byly tam mraky zkumavek a dalších skleněných věcí, které by se jinak vyhodily. V tu dobu jsem dělala pro Lasvit a tam jsme pracovali se skleněnými komponenty. Napadlo mě použít místo nových komponent tyhle staré zkumavky a kapiláry. Baví mě dávat nový život materiálům, které by jinak skončily na skládce, je v tom uložená energie.

Mám to nějak přirozeně také v sobě, můj způsob života není moc konzumní. Nejezdím po Praze autem, pokud to není nezbytné. Dávám přednost menšímu množství věcí, za to kvalitním. Úspornosti a minimalismu. A na tomhle principu funguje celé Whoop·de·doo.

Jako správná ženská za sebou máte i kolekci šperků.

Nabídku vytvořit kolekci pro Mooyyy jsem dostala v době, kdy jsme dokončili tramvaj T3Coupé, na které jsem se podílela také jako projektový manažer; šlo o dva roky intenzivní práce. V tu chvíli mi navrhovat šperky připadalo za odměnu. Opět mě inspirovalo funkční řešení, které je ale velmi estetické - drátek ze šampaňského, držící korkový špunt. Fascinovalo mě, že vlastně jde o technickou věc, která je velice subtilní a zároveň musí být velmi pevná. Proto jsem kolekci stříbrných šperků pojmenovala Champagne.

Nápaditá a současně střídmá kolekce stříbrných šperků Champagne pro Mooyyy Autor: Adam Dvořák

Kdysi jste řekla, že muži-designéři mají větší nadhled a neřeší detaily, na rozdíl od žen. Myslíte si to stále?

Spíš jsem to myslela obecně než u designu. Moje nevýhoda perfekcionalismu je vidět třeba v řízení firmy. Jsem hodně zaměřená na detail, a když něco drobně nefunguje, mám pocit, že se firma hroutí. Muž-majitel firmy nezřídka zaměstnává jako pravou ruku ženu, která řeší provozní věci. A tak má větší nadhled. Kdežto žena-majitelka často bývá vizionář a zároveň se zabývá exekutivou. Což je můj případ a ráda bych to změnila, abych měla více času na tvorbu. Někdy těm střelcům závidím, že to mají snadné, jsou v něčem rychlejší, ale na druhou stranu některé detaily mohou být opravdu důležité a není dobře, když uniknou.

Jak velký význam pro vás mají designová ocenění?

Design nedělám pro ceny, ale mám z nich radost. Je to super zpětná vazba, danému produktu přidává body navíc, může to mít i větší důvěryhodnost pro zákazníka. Pro mě byla cena Red Dot v roce 2016 za vibrátor současně oceněním, že jsme se dostali mezi velké výrobce. Přitom Whoop·de·doo tvoří tolik lidí, kolik máte prstů na jedné ruce, plus externisté. Velcí výrobci jsou na prestižní ceny zvyklí, ale malá firma? Pro nás je to obří úspěch.

Zdroj: časopis Dům a zahrada