Zdroj: Designblok,Tomáš Hercog

Letos se Designblok koná už po pětadvacáté, což je důvod k oslavě. Kromě obvyklých taháků v podobě prezentace toho nejzajímavějšího z českého, ale i evropského designu vám Designblok nadělil hned několik dárků v podobě výjimečných výstav. Kam se vydat?

Připomeňte si loňský ročník Designbloku:

Hlavní centrum dění

Veletržní palác Národní galerie Praha: Tady najdete hlavně Superstudio (firmy a značky) a Openstudio (designéři, nezávislí tvůrci, studenti).

Tady najdete hlavně Superstudio (firmy a značky) a Openstudio (designéři, nezávislí tvůrci, studenti). Uměleckoprůmyslové museum: Zde vás čeká zejména výstava rodinných firem a tradičních výrobců Rodinné stříbro. Ale také výstava holandské designérky Ineke Hans, letošní prezidentky poroty Cen Designbloku. Představí vám svou první nizozemskou zálohovanou židli, samozřejmě recyklovatelnou. Židle se jmenuje REX a už ji vlastní hned několik světových muzeí, včetně Vitra Design Musea.

Parádní výstavy

Určitě se vydejte na Pražský hrad. V Míčovně se chystá výstava Made by Fire, jež oslní více než stovkou výrobků ze skla, porcelánu a keramiky. A před Míčovnou zaparkuje Designblok Cosmos neboli putovní galerie výjimečné sklářské tvorby od deseti designérů (například Lucie Koldové, Ronyho Plesla či Maxima Velčovského). Cosmos se v dubnu chystá i do mekky designu, do Milána, takže byste si tuhle opravdu ojedinělou záležitost neměli nechat ujít. Obě výstavy potrvají až do 15. 10.

Superstudio, Domark - modulární sedačka Cinema Autor: Designblok, Domark

Po celé Praze

Další desítky lákadel najdete rozeseté po celé Praze, protože mnoho výrobců a designérů chystá vlastní program v obchodech, galeriích či showroomech. Ale stačí kliknout sem, zaškrtnout kolonku “město” a “2023” a hned uvidíte, kde a proč byste se měli stavit.

Podrobný program Designbloku najdete na webovkách organizátora.

Zdroj: Designblok