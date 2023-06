Zdroj: ZTW Lab

V designu a architektuře se často vše podřídí smyslu stavby a její funkčnosti. Jenže ne vždy je to ku prospěchu. Vždyť dobrý design dokáže vytáhnout z funkčního prostoru ještě něco navíc. Třeba to, že se smyslem tohoto místa design koresponduje. Pojďte se podívat třeba právě na tento salón krásy z Hongkongu, jehož návrh a realizaci připravila firma ZTW Lab.

Přesýpací hodiny

Co je hlavním principem kosmetického salónu? Přece krása. A aby ženy přišly někam, kde to samo o sobě není krásné, je trochu nelogické. A tak architekti vytvořili luxusní a velmi krásné prostředí se špičkovými materiály a hlavně luxusní barevností.

Samotná přijímací místnost s recepcí je od dalších prostor předělena jednoduchou stěnou, vytváří se tak osmičkový prostor, který lépe pomáhá k interakci zákazníka s obsluhou. Hladké tvary, růžové stěny, semiš a samet, dřevo, chrom – vše jsou to luxusní prvky. Na stropě i třeba v dělicích stěnách pak je zajímavý prvek – zvlněný plech. Odráží světlo, tvary i tváře, ale vše je rozpixelované, rozpadlé, jako by čas byl zamlžen. V místě krásy je to netradiční a velmi efektní nápad.

V zadní části pak najdeme dvě chodby. Vlastně jen jednu. Je totiž kruhová – obchozí a z ní vede osm dveří do samostatných místností pro jednotlivé kosmetické procedury.