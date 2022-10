Zdroj: Preciosa

Designblok v letošním roce hostí vyhlášení 15. ročníku soutěže Master of Crystal od společnosti Preciosa. Čtyři finalisté měli vytvořit světelné objekty na téma Light for Wellbeing. Jaké designové kousky vytvořili?

Soutěž Master of Crystal je určena milovníkům designu do 33 let. Tato soutěž je pořádána od roku 2008. Za tuto dobu se jí zúčastnila spousta talentů, kteří se vypracovali na uznávané designery. Finalisté zpracovali nejen témata přírody, ale také environmentální úzkosti.

Jaká byla inspirace finalistů?

V letošním roce se mezi finalisty dostali tito umělci: Katarína Nábilková, Lenka Holubcová, Byoungchan Yun a Ella Nová. Zatímco někdo se inspiroval přírodními prvky tak, jak ve skutečnosti vypadají, další se na téma dívali ve více symbolické rovině. Lenka Holubcová se zase inspirovala katedrálou jakožto symbolem naděje, Ella Nová se rozhodla udělat téma z tajících ledovců.

Light for Wellbeing Autor: Preciosa

Designblok 2022

Generální ředitelka Preciosa Lighting o celé akci říká: „Možnost prezentovat svá díla na Designbloku, tedy největší české přehlídce designu, je pro finalisty soutěže Master of Crystal obrovskou příležitostí. Spolu s dalšími cenami a publicitou, kterou soutěž přináší, může úspěch v Master of Crystal posunout mladé tvůrce do nejvyšších sfér světa designu. V dnešní době, které vládne velká nejistota je téma wellbeingu důležitější než kdykoliv předtím. Je fascinující sledovat, jak propojení tohoto tématu se světlem vnímá nastupující, talentovaná generace.“

Na výstavě si můžete mimo jiné povšimnout expozice inspirované básní Lesní studánka od Josefa Václava Sládka. Ta má dvě části – první představuje finálová díla účastníků soutěže a v druhé najdou hosté tajuplná svítidla od Evy Eisler. Autorkami expozice jsou Mikolášová&Drobná, nominované na Czech Grand Design v kategorii Objev roku.

Zdroj: Preciosa