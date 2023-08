Zdroj: Shutterstock

Když jste v blízkosti psa a najednou vám ukáže zuby, pro většinu z nás je to jasný signál, že se pes cítí ohrožený. Ovšem vědci zjistili, že děti to neumí.

Charles Darwin už v roce 1872 představil myšlenku, že zvířata vyjadřují své emoce podobně jako my, a to prostřednictvím řeči těla. Tato teorie nám může pomoci lépe porozumět jejich chování a motivacím.

Pes domácí je ideální druh pro zkoumání této teorie. Žijeme s nimi bok po boku, a přesto jsou schopni nám svými zuby způsobit značné škody. Je tedy v našem zájmu jejich emoce pochopit. Měli bychom být schopni rozpoznat, kdy jsou šťastní, kdy jsou neutrální a kdy jsou naštvaní.

Dospělí lidé jsou schopni identifikovat rozzlobeného psa vizuálně nebo podle zvuku, bez ohledu na to, kolik zkušeností se psy mají. Malé děti však tuto dovednost nemají a mohou dokonce považovat agresivního psa za šťastného.

Naučte se psí emoce:

Děti to nezvládnou

Vědci z Helsinské univerzity, vedení Heinim Törnqvistem, se v nové studii publikované v PLOS ONE pokusili zjistit, kdy se u dětí začínají rozvíjet dovednosti čtení psů a jakou roli v tom mohou hrát jejich zkušenosti se psy.

V rámci studie byla skupina dospělých a dětí ve věku čtyř a šest let vyzvána, aby hodnotila série fotografií psích a lidských tváří. Účastníci měli určit, jak jsou jednotlivé osoby nebo psi vzrušení, jakou mají náladu a zda jsou šťastní, neutrální, nebo naštvaní. Výsledky ukázaly, že čtyřleté děti hodnotily vzteklé psy častěji jako s pozitivní náladou než starší děti a dospělí, i když tyto nejmladší děti měly se psy zkušenosti. Šestiletí, pokud měli zkušenosti se psy, byli stejně dobří jako dospělí v identifikaci psích emocí z fotografií.

Dospělí stejně pravděpodobně správně identifikovali psí emoce, ať už měli se psy zkušenosti, nebo ne. Zajímavé je, že děti byly stejně dobré v identifikaci lidských emocí z fotografií bez ohledu na věk.

Dávejte na ně větší pozor

Tyto výsledky ukazují, že věk může skutečně ovlivnit, jak přesně děti dokážou identifikovat psí emoce z výrazů obličeje zvířat, přičemž zkušenosti zohledňují, jak brzy si tyto dovednosti rozvinou.

Děti do pěti let pravděpodobně interpretují psí výrazy tím, že hledají podobnosti s lidskými výrazy. To je zvláště problematické, když rozzlobení psi ukazují zuby, protože děti si to mohou vyložit jako přátelský úsměv.

Ve věku šesti let se děti, které žily se psem, mohly naučit, že odhalené zuby jsou u psů zlostným výrazem, zatímco děti, které se psy netrávily příliš času, mohou nadále dělat chyby ve výkladu. To zdůrazňuje, jak důležité je pečlivě dohlížet na malé děti, když jsou v blízkosti psů.

Podle studie z roku 2001 jsou děti ve věku 0-4 roky nejpravděpodobnější věkovou skupinou, která trpí vážným kousnutím psem. Některá z těchto kousnutí mohou nastat v důsledku toho, že děti nepochopí projevy psích hrozeb a jejich tendence se při interakci s nimi do psů opírat.

A co zvuk?

Výsledky mohly být ovlivněny několika dalšími faktory. Tato studie představila pouze obrázky psů, zatímco malé děti mohou být více naladěny na sluchové signály, jako je hluboké vrčení nebo štěkání.

Kromě toho zkoušení jedinci byli zařazeni do skupiny „zkušených“ pejskařů jen tehdy, pokud měli jednoho nebo více psů doma a žili s nimi v jedné domácnosti. Ostatní byli zařazeni do skupiny „nezkušených“.

Výsledky ale ukazují jednu důležitou věc. Měli byste pozorně sledovat, jak děti interagují se psy, i když s nimi vyrostly. Starší děti mohou se psy také dělat chyby a neměli bychom spoléhat na to, že naši psi budou vždy vysoce tolerantní k věcem, které děti mohou dělat.

Zdroj: PLOS ONE, PubMed