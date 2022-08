Zdroj: Shutterstock

Léto se stále nevzdává, ale my tu máme už deváté číslo časopisu Dům&Zahrada. V našem plánu vydání je to už taková stálice, která se dotýká rekonstrukcí.

Není to velký speciál, který by byl rekonstrukcemi a technickými radami nabitý od začátku až do konce. Každý rok prostě necháváme zaznít k rekonstrukcím hlavní dva technicko-stavební články. Pak je k tomu nějaká návštěva apod.

Stejně tak je to i letos. Zaměřili jsme se na zdění a komíny. Stavební inženýr Roman Brabec rozebral konstrukce domů v rámci jejich typů materiálů pro zdění. Na co se u starších staveb soustředit? Je vhodné použít na dozdívku výrazně lepší materiál, než je ten původní? A co vyzdění štítu? Kde najít problémy a typické nedostatky? Prostě jako obvykle článek nabitý opravdu technickými informacemi.

Druhý článek je o komínech. A to je opravdu hodně aktuální téma. S extrémním zdražováním energií se spousta lidí přesouvá zpátky ke kamnům. Jenže nepoužívaný komín nebo komín používaný jen na „dekorační vytápění“ nelze použít okamžitě na vysokovýkonná kamna. Rekonstrukce nebo alespoň úprava komínů je tak nutná.

A jakou tady máme zajímavou návštěvu? No jen se podívejte na následující obrázek a řekněte sami, jestli je to zajímavá rekonstrukce:

Návštěva v devátém čísle časopisu Dům&Zahrada Autor: časopis Dům&Zahrada

A dál?

Ani ostatní části časopisu nevypadají špatně. Ať vizuálně, tak i informačně. Tak kupříkladu v interiéru si popovídáme o mozaikách, jejichž oblíbenost nijak neuvadá. Naopak. Také tu máme článek o tom, jak má vypadat předsíň, najdete zde spousty inspirace, protože tahle místnost často je pro své rozměry jen těžko řešitelná.

V zahradní části se věnujeme vodním a bahenním rostlinám, což je jedno z témat, které jste si přáli. Jde o to, že stále více se lidé zajímají o zahradní jezírka a biotopy, které dokážou výrazně změnit charakter zahrady a i v nejslunečnějších dnech zlepšit pocitovou teplotu o několik stupňů.



