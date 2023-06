Zdroj: shutterstock

Věděli jste, že vaše slinivka je jako kapelník vašeho tělesného orchestru? Když začne vynechávat tóny, celý koncert může jít do kytek. Pojďme se podívat na jídelníček, který vaši citlivou slinivku nenechá na holičkách.

Naše slinivka je skutečná hudební virtuoska mezi orgány. Když hraje podle not, naše tělo je v rovnováze. Ale co se stane, když jí něco nedovolí držet takt? Důležitá je správná strava. Připravili jsme pro vás návod, jak na to!

Co je akutní pankreatitida? To jste ještě neslyšeli!

Co nejíst při onemocnění slinivky?

Když je slinivka nemocná, potřebuje dietu, která ji nezatěžuje. To znamená omezit konzumaci těžkých, tučných jídel, jako jsou například smažené pokrmy, výrazně kořeněná jídla nebo jídla s vysokým obsahem tuku. Alkohol a káva mohou způsobit zánět a podráždění slinivky, takže je také důležité se jim vyhnout. Ačkoli to může být těžké přijmout, sladkosti, které obsahují velké množství jednoduchých cukrů, mohou také přispět k problémům se slinivkou, takže je lepší je také omezit.

Jak uklidnit slinivku?

Pro podporu zdraví slinivky je důležité zařadit do jídelníčku lehká a vyvážená jídla. Zeleninové polévky, které mají málo tuku a jsou bohaté na vitaminy a minerály, jsou ideální volbou. Dušená zelenina je rovněž dobrou možností, protože je lehce stravitelná a může poskytnout mnoho potřebných živin. Nízkotučné mléko je také vhodné, protože obsahuje mnoho bílkovin a dalších důležitých živin, ale nemá vysoký obsah tuku, který by mohl slinivku zatěžovat.

Jak pečovat o slinivku?

Pokud chcete, aby vaše slinivka hrála dlouhodobě na výbornou, musíte jí dát do not zdravou stravu. Jídelníček plný ovoce, zeleniny, celozrnných produktů a bílkovin z libových mas či luštěnin. A nezapomeňte na pravidelné pití.

K čemu je slinivka?

Tento orgán má hned dvě základní role - trávení a regulace cukru. Její enzymy zpracovávají tuky, bílkoviny i sacharidy, které dostáváme z jídla. A zároveň řídí hladinu cukru v krvi, produkuje hormony inzulín a glukagon. Když tedy říkáme, že slinivka je kapelník našeho tělesného orchestru, není to žádná přehnaná metafora!

