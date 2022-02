Zdroj: Shutterstock

Toužíte-li po krasavici do kuchyně, vsaďte na odsavač par ostrůvkový nebo komínový. Chcete-li naopak model nenápadný, pořiďte si vestavný či třeba výsuvný model. Ale dost možná si vyberete digestoř se spodním odsáváním.

Komínové na stěnu

Představují výrazný designový prvek v každém interiéru, zaberou poměrně dost místa, a tak se hodí zejména do velkých kuchyní, které mají možnost odtahu. Instalují se na zeď mezi závěsné skříňky.

Nástěnný odsavač par H-Hood 300 Decor (HDG9DCK3B) lze použít jak pro odtah, tak pro recirkulaci, šířka 90 cm Autor: Hoover

Ostrůvkové do prostoru

Podobně jako komínové i ostrůvkové digestoře jsou výrazným pohledovým spotřebičem, který se vybírá do větších a modernějších typů kuchyní. Instaluje se na strop nad varný ostrůvek. Tyto dekorativní spotřebiče mívají obecně vysoký sací výkon, s čímž souvisí i vyšší pořizovací cena.

Výsuvné jsou praktické

Nenápadné spotřebiče se zdají být jako stvořené do malých kuchyní, kam skvěle zapadnou malými rozměry i možností teleskopického zasunutí předního panelu. Díky tomu nenarušují vzhled místnosti a dokonale splynou s nábytkem kuchyňské linky. Oproti předchozím modelům mají nižší výkon.

Podstavné řešení

I tyto modely jsou vhodné do menších kuchyní. Umísťují se nad sporák buď volně na zeď, nebo pod horní skříňku kuchyňské linky. Praktické spotřebiče menších rozměrů mají často vývody z boku, zezadu i shora a jejich montáž je poměrně snadná.

Vestavné skoro neuvidíte

Toužíte-li po tomto modelu, měli byste s jeho instalací počítat už při pořizování návrhu své budoucí kuchyně. Vestavné digestoře se totiž zabudovávají do nitra kuchyňských skříní, díky čemuž krásně splynou s kuchyňským nábytkem, ale zároveň nabízejí i vyšší výkon než typy předchozí. Lze je tedy bez obav pořídit i do větších kuchyní.

Se spodním odsáváním

Tyto digestoře mívají buď tvar kruhového otvoru, nebo vypadají jako podlouhlá obdélníková štěrbina, která se nejčastěji umísťuje mezi plotýnky ve středové části varné desky. Nebo ji najdete vzadu na okraji varné desky, případně až za ní zabudovanou do pracovní plochy. Výjimkou není ani model výsuvný. Samotné odsávání výparů z vaření jde v porovnání s dosavadními modely digestoří opačným směrem - probíhá směrem dolů, aniž by se páry, pachy a vlhkost z připravovaných pokrmů stihly šířit do místnosti.



Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada.