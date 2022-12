Zdroj: Siemens

Nepřekonatelnou výhodou spotřebiče „dva v jednom“ je fakt, že digestoř integrovaná ve varné desce se nachází rovnou u zdroje. Likviduje výpary z vaření přímo tam, kde vznikají, takže nepokračují dále do místnosti.

Co nepřehlédnete

Zásadní rozdíl mezi klasickou digestoří a odsavačem par integrovaným do varné desky vidíte hned. Digestoře zpravidla najdete ve středu varné desky, mezi „plotýnkami“, jsou obdélníkového, případně kruhového tvaru, a pachy a tuky z vaření odvádějí směrem dolů.

Výkon a funkce

Z pohledu výkonu jsou digestoře přímo ve varných deskách srovnatelné například s klasickými nástěnnými odsavači par, totéž platí pro funkce a co do účinnosti je někdy dokonce i předčí. Mnoho odsavačů par integrovaných ve varné desce také dokáže upravit intenzitu odsávání podle toho, co se děje na "plotně". Rovněž se dají stejně zapojit jako klasické digestoře. Podle možností svého domova vybírejte vnější odtah (odvedení par mimo objekt) nebo digestoř recirkulační (odváděný vzduch se přečistí a vrací zpět do místnosti).

Indukční varná deska s odsavačem par (IDK84453IB) o šířce 80 cm, technologie Hob2Hood umožňuje automatické odsávání par během vaření, cena od 52 990 Kč Autor: AEG

Vejde se?

Nevybíráte si velikost digestoře, ale varné desky, ovšem tady je nabídka obdobná jako u samostatných varných desek. Šířka se pohybuje od 60 centimetrů asi do 90 cm. Vestavěná část digestoře se instaluje pod varnou desku, nejčastěji do zásuvky se standardní hloubkou. Ventilační jednotka se zpravidla situuje do soklu kuchyňské linky. Až na výjimky odsavače par z desky nijak extrémně nevystupují, takže usnadňují i přesuny hrnců a kastrolů mezi jednotlivými varnými zónami.

Místo a údržba

Tady integrované digestoře jasně vedou. Díky nim ušetříte prostor a dokonce by se dalo říci, že v některých případech jsou nezastupitelné (například varné centrum pod šikmým stropem v podkroví). Tím se zjednodušuje údržba, s hladkou plochou varné desky je méně práce.

A s ní se zase pojí i dotaz mnoha hospodyněk – co dělat, když tekutina "uteče" z hrnce a dostane se do digestoře? Nic se neděje. Motory jsou voděodolné, filtry omyvatelné (kovový vydrží snad věčnost, v případě recirkulačního provozu je třeba mít ještě uhlíkový, ten se po nějakém čase mění) a u většiny modelů přebytečná tekutina steče do nádobky u odsavače, odkud ji snadno vylijete, nádobku umyjete.

Zaujalo nás

Odsavače par přímo ve varné desce představují velkou konkurenci ostatním typům digestoří. A nejen vzhledově. Například spotřebitelský magazín dTest v roce 2020 při testování několika různých digestoří dospěl k závěru, že z pohledu likvidace mastnoty jak při odtahu, tak při recirkulaci si právě odsavače par ve varné desce vedly ve většině případů velice dobře a předčily i klasické digestoře. A i když to nelze zobecňovat na veškeré „dva v jednom“ na trhu, o něčem to jistě vypovídá.

Nicméně na závadu je zatím stále cena, tyhle spotřebiče jsou opravdu náročné na vaši peněženku. Když za varnou desku s integrovaným odsáváním dáte kolem 50 000 Kč, nepůjde o žádnou výjimku, samozřejmě najdete i levnější, ale také významně dražší.

Zdroj: heureka.cz, m.magazin.plus.cz