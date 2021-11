Zdroj: LPA Studio

Co je to elektronický totem? To je trochu složitější na vysvětlování.

Elektronický znamená, že základem je na sever otočená digitální obrazovka o ploše 1,2 m², která v reálném čase vysílá zprávy o počasí a nejbližší předpověď a užitečné informace o turistických aktivitách a službách v místě. Na opačné straně – tedy na jižní – je pak solární panel, který displej zásobuje elektřinou. Na Kanárských ostrovech je slunce dost, takže tento sezonní informační totem bude mít energie dost.

Staré disky slunečního boha Autor: LPA Studio

Jednou za rok projde paprsek slunce tak, že se dotkne bronzové tečky na zemi Autor: LPA Studio

Totem je to proto, že vzhled je inspirován místní přírodou a historií. Dřevěný prstenec je vyřezávaný podle vzorů, které byly nalezeny ve vykopávkách na ostrově. Jde o drobné disky s tematikou boha slunce Magheqa. Vytváří symbolické propojení starého a nového, a navíc má i magickou unikátní vlastnost. Jednou za rok, přesně v den slunovratu, drobným otvorem projde slunce přesně na malou bronzovou značku umístěnou v zemi.

Elektronický totem je navíc jakýmsi doplňkem odpočinkové zóny, která je vybavena vším mobiliářem, včetně laviček s dobíjecími místy.

Displej ukazuje důležité informace pro turisty Autor: LPA Studio