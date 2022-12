Zdroj: Shutterstock

Pro stabilní umístění například nad ponkem jsou vhodné plechové skříňkové organizéry, které lze zavěsit na stěnu. Zde můžete popustit otěže fantazii a rozmisťovat v nich díly podle libosti do nejrůznějších ladných sestav, pozor však, abyste nepřekročili maximální nosnost a dobře nadimenzovali zavěšení. Pro nejčastěji využívaný materiál by vedle nich mohlo stát několik stohovatelných plastových zásobníků. Zde stačí jen sáhnout pro určitý díl a okamžitě jej lze použít. Tyto zásobníky se vyrábějí v nejrůznějších velikostech, kromě stohování se dají také uskladňovat v regálech, jak zavěšené, tak ložené. Případně se zkuste poptat ve výdejně místní fabriky, zda by mohli postrádat pár velkých plechových „marsek“ – pro umístění pod ponkem na odpad, jako jsou špony, piliny a nejrůznější odřezky a odstřižky, mají ideální velikost.

Nechcete si udělat podle tohoto návodu fantastický sorter na stěnu?

Samostatnou kapitolou jsou závěsné panely na nářadí kombinované s různými přihrádkami. Jejich velkou výhodou je to, že máte vše po ruce, pro umístění nad pracovním stolem se přímo nabízejí. Vyrábějí se v nejrůznějším provedení, doporučit lze především kovové. Plastové se hodí spíše pro lehčí aplikace a pod větší zátěží se většinou začnou brzy prohýbat a kroutit.

Dalšími užitečnými doplňky jsou například nástěnný magnetický držák na nářadí nebo stojan na vrtáky. Nemusíte mít profesionální stojan odstupňovaný podle průměru po desetinách milimetru, pro běžnou potřebu bohatě stačí velikosti po půl milimetru v rozmezí od 1 do 10 mm, a pokud pracujete s kovem, k tomu ještě navíc pár vrtáků pro vrtání díry pro metrický závit – velikosti si najdete v příslušných tabulkách. Potřebovat můžete i stojan na vrtáky do zdi a případně další na vrtáky do dřeva.

Ergonomie je základ

Jednotlivé položky umisťujte do držáku či regálu systematicky: do úrovně očí zavěste nástroje, které se dostávají ke slovu nejčastěji – například kladiva, šroubováky, kleště, metr, patří sem také přihrádky se spojovacím a dalším často využívaným materiálem. Do spodních pater patří větší a těžší mobilní příslušenství (různé přenosné stroje a nářadí), nahoru pak dejte lehčí, méně často potřebné věci. Jednotlivé přihrádky a organizéry je pak záhodno popsat. Nejenže na první pohled odlišíte, kde je co, ale navíc nebudete v případě zapomenutí zbytečně znovu kupovat řadu drobností. Pracujete-li hodně se dřevem, bude se v dílně dost prášit, proto zkuste nahoru upevnit pár oček na zákrytnou plachtu nebo si pořiďte rovnou zavírací skříně či kryty.

Mnoho věcí, které nutně potřebujete mít po ruce, lze uschovat do dílenského vozíku – pojízdného kontejneru na nářadí s přihrádkami pro materiál. To už je profesionální vybavení obzvláště vhodné pro dobře zařízené dílny, kde se hodně montuje a kutí. Podobným řešením je systémový stojan, ať už stacionární, nebo pojízdný – obdoba závěsného panelu, ovšem přístupný z obou stran. Ostatním postačí dílenský stůl, tzv. ponk, ideálně s šuplaty po obou stranách, doplněný samozřejmě svěrákem a závěsnými panely či výše uvedenými skříňkami. Takové pracovní zátiší můžete skládat po jednotlivých dílech, nebo lze dnes také pořídit už kompletně vybavené dílenské pracoviště – pracovní stůl včetně dalšího příslušenství, který se dá v malém provedení zabudovat do vestavěné skříně, což je řešení vhodné zejména pro bytové kutily.

Autor: Mars

Skříňky Mars: Závěsné skříňky Mars jsou dlouholetá dílenská klasika. Promyšlený systém umožňuje roztřídění dílů profesionálním způsobem, takže veškeré součástky budou mít své pevně určené místo. Cena dle velikosti od 325 Kč. www.mars-svratka.cz

Autor: Penta

Závěsné panely: Na perforované plechové závěsné panely můžete naskladnit nejrůznější dílenské potřeby. A nemusíte používat jen dodávané háčky a závěsy. Další si můžete vyrobit podle potřeby třeba z vlastního spojovacího materiálu nebo magnetů. Cena od 369 Kč. www.penta.cz

Autor: Fieldman

Pojízdný kontejner: Montážní vozík s nářadím a pracovním materiálem lze bez nadsázky označit jako pojízdnou dílnu. Nabízí vše, co potřebujete pro práci. Všechno nářadí a materiál jsou schované v uzavíratelných a uzamykatelných zásuvkách. Cena 3 199 Kč. www.fieldmann.cz

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada 12/22.