Zdroj: Shutterstock

Udělat si pořádek ve skladu malých dílů, jako jsou šrouby, matice, nejrůznější podložky či těsnění, ale i v nářadí a spoustě dalších malých součástek neznamená, že musíte mít vytvořený dokonalý systém jako ve fabrice či uspokojovat obsedantně-kompulzivní poruchu. Ovšem mít v zásobách materiálu přehled a rychlost jsou devízy, které se vyplatí nejen výrobním podnikům, ale i v domácnosti.

Vybavuje se vám vůně, která se linula z hromady zaprášených, lehce zrezlých hřebíků, šroubků, matic a podložek vysypaných z prvorepublikové plechové krabice s nápisem Káva Kulík? Nostalgie je krásná věc, když však půl hodiny hledáte v hromadě starého železa jednu matičku, kterou opravdu zoufale potřebujete, začnete rychle přemýšlet o jiném způsobu skladování.

Autor: Hornbach

Dílenské pracoviště: Kompletní zařízení dílenského pracoviště lze pořídit už od velikosti pokojíčku pro panenky. Bez problémů ho zavřete i za dveře větší šatní skříně. Cena 3490 Kč. www.hornbach.cz

Víte, co potřebujete?

Pokud si sklad teprve zakládáte, rozmyslete si, co vše v něm potřebujete, a udělejte si seznam. Ten se bude odvíjet od konkrétních potřeb a hodně jinak bude vypadat v panelákovém bytě matky samoživitelky a třeba v rodinném domě kutila. Například ze spojovacího materiálu by v něm určitě neměla chybět sada šroubů v základních rozměrech a několika délkách a k tomu příslušné matice a podložky, dále vruty do dřeva, případně samořezné šrouby, různé závlačky, hmoždinky, nejrůznější těsnění, elektrikářský materiál, zkrátka vše, co se může v domácnosti a v dílně hodit.

Při nedostatku prostoru či potřebě zásoby častěji přenášet se na uschování drobností hodí plastové kufříky nebo přenosné zásobníky. Ty mají většinou průhledný kryt, takže okamžitě vidíte, jaké součástky a v jakém množství máte k dispozici. Můžete si do nich například roztřídit nejčastěji používaný spojovací materiál, a mít ho tak kdykoliv rychle po ruce. Nevejde se ho tam sice tolik a na nářadí také už nezbude příliš místa, výhodou je ovšem variabilita a různorodost. Při výběru se podívejte, zda je lze stabilně stohovat, časem se bude zásoba určitě rozrůstat.

Autor: Stanley

Organizéry Stanley: Průhledné plastové organizéry na drobné díly a příslušenství užijete nejen na cestách, ale i pro ukládání materiálu v menších prostorech. Každý šroubek přijde tam, kam patří, což urychlí práci a zlepší přehled. Cena od 199 Kč. www.alza.cz

Zásobníky případně doplňte o opasek či kapsu na nářadí – pracujete-li v pohybu a mimo dílnu, oceníte jejich univerzalitu a pohodlnou manipulaci i v těžko dostupných místech. Stačí si je připnout kolem pasu, vložit do nich nejpotřebnější drobné pomůcky a budete je mít neustále po ruce.

V příštím dílu se podíváme na další pomůcky pro přehlednou dílnu, jako třeba na sortery na šroubky.

Tento článek jste mohli číst v časopisu Dům&Zahrada 12/22.