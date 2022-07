Zdroj: Shutterstock

Velmi často se stává, že datel či strakapoud vyklovou do zateplené fasády díru. Proč? A co s ní dělat?

Zateplené fasády se často stávají terčem útoku ptáků z rodu šplhavců. Největší potíže obvykle dělá strakapoud, do fasád ale vyklove díru i žluna či datel. Důvod jejich chování přitom není úplně jasný. „Existuje několik teorií, proč ptáci napadají fasády. Když na ně poklepou, ozve se dutý zvuk, což jim připomíná dutiny ve dřevě, v nichž se často skrývá hmyz. Mohou se tak domnívat, že klováním do fasády najdou potravu,” vysvětluje Tomáš Pošta, produktový manažer ze společnosti Weber.

Je také možné, že ptákům hmota omítky jednoduše chutná, protože je přitahují látky, kterými je napuštěna. Na jaře a v létě pak může být důvodem vytesání dutiny ve fasádě hnízdění. „V tom případě tesání pokračuje i po odstranění měkké izolační vrstvy. Ptákům se tak někdy podaří vytvořit dutinu dostatečně velkou na to, aby v ní mohli nocovat,” říká odborník z Weberu. Další z příčin může představovat jednoduše zvuk, který při ťukání do fasády zní. Ten zvuk u stromu znamená, že se pod ním nachází potrava, protože je dutý, a to znamená napadené dřevo.

Jak na opravu

Ptáci tak často ve vnějším tepelně izolačním systému zvaném ETICS zanechávají nevzhledné prohlubně. Pro jejich nápravu však není nutné hned přemýšlet o celkem nákladné renovaci fasády. Pojďme se podívat na to, jak se taková dírka opravuje:



1. V místě poškození vyřízneme úhlovou bruskou s použitím řezného kotouče na beton nebo kámen obdélník či čtverec. Vyříznutou plochu izolace sejmeme.

2. Z této oblasti odstraníme omítku i stěrkovou hmotu až na vyztužovací skelnou síťovinu. Ta musí zůstat neporušená.

3. Na místo vložíme nový izolant, který přesně odpovídá vyříznutému otvoru. Na jeho rubovou stranu pak celoplošně naneseme lepicí hmotu.

4. Okraje původní omítky pro ochranu oblepíme krycí páskou a na celou plochu opravy naneseme novou vrstvu lepicí a stěrkové hmoty.

5. Po jejím zatvrdnutí a vyzrání, které trvá zhruba 5 dnů, oblast opatříme krycí páskou a provedeme aplikaci podkladního nátěru.

6. Po zaschnutí nátěru, tedy po dalších asi 24 hodinách, naneseme novou vrstvu omítky, jejíž odstín a zrnitost se co nejvíce blíží té původní.

7. Odstraníme krycí pásku a zaretušujeme okraj úpravy tak, aby bylo napojení co nejméně znatelné. Místo opravy bude vždy nepatrně viditelné. Barevná odchylka závisí hlavně na stáří okolní omítky.

