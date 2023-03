Zdroj: Alena Hrbková

Naše návody jsou opravdu jednoduché, navíc při výrobě těchto velikonočních dekorací můžete zapojit i děti nebo si práci rozdělte v rámci celé rodiny.

Spoustu dalších tipů najdete také v tomto videu:

Snadné: Kuřátka z filcu

Všimněte si, že naše kuřátka jsou pěkně „vykrmená“ díky všitému spodnímu dílu.

Co budete potřebovat: filc v různých přírodních odstínech, nitě ve stejných barvách, černé korálky, výplňový materiál (kuličkovou výplň nebo vatu), lepidlo na textil, špendlíky, černý vázací drát

Jak na to: Nejdříve vyrobte kuřátku nohy, jde to dvěma způsoby. První je jednodušší: na konci drátu vytvarujte tři prsty dopředu a jeden prst dozadu a konec zahněte uprostřed nohy. Druhý konec ohněte kolmo na výšku nohy. Na šířku těla udělejte smyčku, aby nohy dobře držely v těle, a pak vytvořte druhou nohu. Druhý způsob je podobný: při tvarování první nohy si nechte delší konec, a jakmile vytvarujete všechny čtyři prsty, smotejte dohromady oba konce. Tak bude noha pevnější než v prvním případě. Smyčku uvnitř tělíčka udělejte podobně.

Náš tip: Nakreslete si střih na kuřátko nebo ho najdete zde. Potřebujete 2 stejné díly na tělo (vypadá jako ohnutá slza či kapka), 1 spodní díl (tvarem připomínána zavřená ústa kreslená dětmi), 2 díly na křidélka (obdoba slzy v malém), 1 díl na zobáček jako malý trojúhelník. Papírové střihy přišpendlete na filc, potřebné tvary vystřihněte. Sešívat začněte od špičky ocásku směrem k hlavičce. Můžete šít buď předním, nebo kroužkovým stehem. Při šití předním stehem je třeba všechny švy prošít dvakrát. Nezapomeňte včas vložit a přišít zobáček a spodní díl, který vytvoří objem kuřátka. Při všívání spodního dílu dovnitř vsuňte konstrukci nožiček. Když je kuřátko skoro došité, vyplňte ho (pomůže pinzeta), pak ho došijte. Křidélka nalepte lepidlem na textil tak, aby zadní špičatá část odstávala. Nakonec přišijte korálky jako očka. Nožičky dotvarujte tak, aby kuřátko dobře stálo.

2. Pro romantiky: Zátiší s petrželkami a ovečkou

Tahle velikonoční dekorace je vlastně dva v jednom. Nejprve si vyrobte několik petrželí (ale hezky budou vypadat i mrkve, to je na vás), pak se pusťte do ovečky, která dekoruje ubrousek. Nebo si vyberte jen jedno.

Co budete potřebovat na petrželky: bílou režnou látku, hnědý režný provázek, výplňový materiál (kuličkovou výplň nebo vatu), lýko na nať

na ovečku: bílou silnější vlnu, jehlu s velkým uchem, látku vhodnou na vyšívání, pravidelně tkanou, dále hmotu na výrobu tiskátek nebo kousek lina, tužku, rydlo a barvu na textil v polštářku nebo na nanášení štětcem

Jak na petrželku: Z látky nastřihejte protáhlé trojúhelníky a oentlujte je. Pak sešijte boční švy a obraťte petržele do líce. Každou špičku upravte pomocí dřevěné jídelní hůlky. Následně vycpěte každou petržel výplňovým materiálem zhruba do 2/3 výšky. Z lýka pro každou petrželku ustřihněte svazek, který bude tvořit její nať. Uprostřed lýko svažte, přehněte napůl a vsuňte do petržele. Kolem lýka ještě přidejte výplňový materiál. Potom hnědým režným provázkem vršek pevně omotejte a zavažte. Tip navíc: Ušité petrželky můžete naplnit drobnými pamlsky.

Jak na ovečku: Nejprve vyrobte razítka na hlavičku a nožky. Na hmotu nebo kousek lina tužkou nakreslete zvolený motiv a rydlem vhodného tvaru ho vyryjte. Pozor: to, co chcete tisknout, musí zůstat, odstraňujete jenom to, co je kolem motivu. Pokud máte hmotu na tiskátka nebo lino moc tenké, je dobré je lepidlem nebo oboustrannou lepicí páskou nalepit na kus dřeva či korku. Na látku je pak budete tisknout barvou na textil, kterou zafixujete přežehlením přes pečicí papír dřív, než ovečce vyšijete kožich z vlny. Tiskátka se vyplatí vyrábět pro více oveček. Pokud chcete jen jednu ovečku, hlavičku a nožičky namalujte barvou na textil. Ovčí kožíšek vyšívejte tak, že z lícové strany zůstanou pravidelné smyčky vlny, zatímco z rubové strany nit utahujte. Díky tomu, že je vlna silnější, smyčky na textilu dobře drží.

Ubrousková technika neboli decoupage vás uchvátí svou jednoduchostí Autor: Alena Hrbková

3. Velmi snadné: Decoupage na vajíčkách

Ubrousková technika je osvědčená, chce to jen trochu pečlivosti a originální kraslice budou na světě raz dva.

Co budete potřebovat: bílá vajíčka, ubrousky s motivy ptáčků (nebo jiné, které se vám líbí), lepidlo na decoupage, případně univerzální vodouředitelné lepidlo na papír typu Herkules, štětec

Jak na to: Z ubrousku vystřihněte motiv, který chcete mít na vajíčku. Pokud má ubrousek bílé pozadí, můžete kolem obrázku nechat 1 až 2 mm bílé plochy. Z vystřiženého obrázku opatrně oddělte vrchní vrstvu. Na vyfouknuté nebo uvařené vajíčko položte obrázek, štětcem namočeným v lepidle ho lehce přitlačte a opatrnými tahy ho do všech stran rozprostřete. Ubrousek ale vypínejte opatrně, lehce se přetrhne. Až lepidlo opravdu dobře zaschne, kraslice naaranžujte do misky.

Zdroj: časopis Kreativ