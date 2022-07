Zdroj: BEST

Co položit kolem bazénu? Dát tam dřevo, WPC, dlažbu? To je jen na vás. My se dnes zaměříme na dlažbu keramickou a betonovou.

Začneme pěkně zhurta – nevýhodami. Dlažba kolem bazénu se na sluníčku pěkně rozpálí a v největších vedrech se na ni nedá skoro šlápnout. To se dá samozřejmě napravit třeba elegantním tkaným koberečkem, který snadno uschne, ale cestičku ke schůdkům do bazénu zpříjemní. Druhou nevýhodou je nutnost perfektní pokládky. Podklad musí být naprosto rovný a lepení dlaždic musí být absolutně bezchybné, jinak v zimě dlaždice odskáčou. Dá se také pokládat do štěrku, ale tady je zase nebezpečí zatečení vody v zimě a poškození bazénu. Odvedení vody dál od základů bazénu je tak, podobně jako u základů domů, výrazně lepší.

A teď výhody

Hlavní výhodou je tvarová stálost. Žádné třísky, žádné odštěpky, šrouby… Vše funguje tak, jak má, dlouhá léta.

Druhou výhodou je údržba. Bohatě postačí pravidelné zametání a v případě většího znečištění očista tlakovou vodou. Ovšem i tady je dobré být o krok napřed. Ideálně před vypuknutím letní sezony ošetříme lemy vhodnými přípravky, které zamezí růstu mechů, působení chlóru a sníží nasákavost. Hlavně u bazénových lemů je tohle docela nutnost.

Jak vybrat?

V nabídce jsou jak keramické dlaždice a lemy, tak betonové. Začneme bazénovými lemy. Bazénový lem je obecně považován za elegantní ohraničení dlažby okolo bazénu. Okraje, jak lze lemy také nazývat, by správně měly plnit následující funkce. První z nich je zabránit vylití většího množství vody poté, co se někdo prudce vrhne do vody. Toho se dosáhne jednoduše tak, že se lem umístí dostatečně nad úroveň bazénu. Tím vznikne vlnolam. Další funkce, která je neodmyslitelně spjata s tímto produktem, je ochrana proti skluzu. Lemy jsou vyrobeny z protiskluzového materiálu, jenž brání vzniku úrazů. Poslední funkce je estetická. Okraje bazénu stejně jako okolní dlažba by měly působit esteticky. Bazénový lem může být buď hranatý, nebo kulatý (celý, či čtvrt kruh) v tloušťce jeden nebo dva centimetry. Jak tvrdí mnozí odborníci, jeden centimetr se hodí spíš k fóliovým bazénům. Dvoucentimetrová varianta je vhodná jak pro fóliové, tak pro plastové bazény. „Kvalitní produkty jsou navíc impregnovány proti znečištění a jejich povrch je skutečně odolný vůči chemickým rozmrazovacím látkám. A ještě odolá intenzivnímu náporu chlóru,“ vysvětluje charakteristiky bazénových lemů Petra Štěpánková z poradenství společnosti BEST.

Bazénové lemy je možné si i nechat připravit na míru, ale pak počítejte s opravdu vysokou cenou, kdy jeden kus přeskočí cenu i 2000 Kč.

U dlaždic je pak důležitá jejich odolnost proti mrazu a hlavně nesmí klouzat. Většina venkovních dvoucentimetrových dlažeb má stupeň protiskluzu R11. Ale můžete narazit i na verze s horší hodnotou. Ty k bazénu zcela určitě neberte.

Důležitou vlastností je také nasákavost. Tato hodnota musí být pod 0,5 %. Není to důležité ani tak v létě, kdy se zase voda dostane snadno ven, ale v zimě, kdy se více nasákavé dlažby potrhají vlivem mrazu.

