Zdroj: Edvinas Bruzas

Cesta k ekologické udržitelnosti je u mnohých firem spíš jakousi moderní zaříkávací formulí, ale ve výsledku se mění jen málo. To studio Giles Miller na to jde zcela jinak. Vytváří zajímavé obklady ze zbytků.

Design musí být ekologický, protože právě design často stojí na začátku výrobků. Design určuje často to, co si lidé budou kupovat, a také to, jak budou přemýšlet. Giles Miller studio navrhlo zvláštní malé obklady, ze kterých může kdokoli vytvořit vlastní malé umělecké dílo na stěně nebo nábytku. Stačí je jen různě natočit a dopadající světlo vytvoří obraz.

Toho lze samozřejmě docílit mnohými cestami. Například v Dubaji umělci vytvořili obraz místního šejka pomocí tisíců kovových destiček. Jenže to není tak úplně ono. Představte si, jakou energeticky-ekologickou stopu tohle zanechá.

U některých je základem například konopí Autor: Edvinas Bruzas

Nové drobné dlaždičky EcoRange jsou vyrobeny z přírodních produktů. Jde o vedlejší produkty či zbytky z výroby či zemědělství. A tak se využívají věci jako víno, tabák, česnek, vodka, káva nebo dokonce konopí. Tyto produkty se zpracovávají a vznikají při tom zbytky, které Giles Miller studio využilo jako zvláštní melíry pro své dlaždičky. Namleté kousky do panenské celulózy, která je základním pojivem. Speciálním procesem se vylisují dlaždičky, které dle příměsi mají svou barvu, průhlednost, efekt.

Navíc dlaždičky jsou ekologické, netoxické, kompostovatelné, zcela biologicky odbouratelné, a navíc i vodě odolné, vodoodpudivé a pevné. Melírovaná krása každé dlaždičky je originál, vždyť výroba je průnik mezi průmyslovou produkcí a ruční výrobou.