Zdroj: Alexander James-Aylin

Dům tu stál už před mnoha sty lety. Zda to bývalo hospodářské, nebo obytné stavení, už nikdo nevěděl. Ve zřícených zdech ale vyrostl nový miniaturní dům s úchvatným výhledem.

Tohle místo je vůbec famózní. Jde o skotskou náhorní plošinu s výhledem na Princovu pláž. To je místo, kde se vylodil Karel Eduard Stuart, když připlul do Skotska, aby zde svolal horaly a zaútočil na Anglii, kde chtěl svrhnout hannoverskou dynastii a sám usednout na trůn. Takže tudy skutečně procházely poměrně výrazné dějiny Anglie a hlavně Skotska. I když Karel Eduard Stuart pak prchl do Francie a král se tvrdě Skotům pomstil, Karel Eduard je dodnes brán ve Skotsku za národního hrdinu.

Taigh Bainne Autor: Alexander James-Aylin

Ale zpátky k domu. V ruinách nalezli architekti spousty časových úseků, kdy se dům stavěl, přestavoval, upravoval, bortil. Od nejstarších základových balvanů ohlazených časem až po betonové výztuhy, na které někdo kdysi v minulosti připojoval střechu.

Po prozkoumání těchto zbytků domu pak architekti ze studia BARD rozhodli, že některé zdi částečně zrekonstruují, vyzvednou spadlé kameny do původní polohy. Jinde zase nechají vše tak, jak to nalezli.

Do vyčištěného prostoru pak vložili jednoduchou konstrukci pro základ budovy. Jednoduchá šikmá střecha spadá do zadní části a je obložena tradiční břidlicí Ballachulish. Domek není nijak velký. Směrem k pláži je hlavní (a vlastně jediný) prostor s velkým prosklením. Je prolamovaný, protože respektuje původní půdorys domu. Není tu moc místa. Tak akorát na dvě křesla, sklopnou postel a malá kamínka. V zadní části pak je koupelna a miniaturní kuchyňka. Druhá postel pak je přístupná po žebříku v podkroví.