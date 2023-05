Zdroj: shutterstock

Měřit pomocí tyče, pravítka a tužky či pásku je v dnešní době už zastaralé. Čárový laser vám ušetří práci na kolmé zdi i na podlaze. A v mnohých případech také nervy, pokud nemá váš pomocník svůj den. Laser je ve skutečnosti zesílené světlo z diody, které nahradí kdejakou křídovou čáru. Obsluhovat si jej dokážete sami.

A že je obsluha čárového laseru opravdu snadná, se přesvědčíte ve videu:

Na jaké funkce byste se měli u čárového laseru zaměřit?

Při výběru čárového laseru byste měli dbát na jeho použití v praxi. Jsou cenově dostupné nejen pro velké stavební firmy, ale také pro kutily. Potřebujete udělat kříž, bod, či dokonce se zemí vyrovnanou čáru? Na těchto pět vlastností byste se měli zaměřit při výběru dobrého čárového laseru.

Každý laser by měl obsahovat nivelační základnu, kterou připevníte na zeď nebo na stativ. Čím menší dioda, tím lepší. Paprsek tak bude užší a měření přesnější. Díky vodováze či jinému vyrovnávacímu mechanismu v přístroji dáte laser do správné polohy a načrtnete opravdu vyrovnanou čáru se zemí. Nebo si vyberte přístroj s elektronickými samonivelačními senzory, který to udělá za vás. Důležitá je odolnost proti vodě a pádu z výšky. Když k nehodě náhodou dojde, nemusíte se obávat velkého poškození. Výhodou je také aretační kompenzátor, díky kterému se nastavení laseru a vodováhy při přepravě nepřekalibruje. Není to sice nezbytná vlastnost, ale ušetří vám spoustu času.

Pokud se chystáte s čárovým laserem pracovat venku, ujistěte se, že je paprsek dostatečně silný. Některé lasery totiž využijete pouze v interiéru, kde není potřeba paprsek zesilovat. Zelené paprsky jsou sice silnější, ale baterii spotřebovávají daleko rychleji než červené. Ty naopak nevyniknou venku, zato jsou přesnější.

