Zdroj: shutterstock.com

Pokud chcete, aby kterákoliv místnost nebyla jen praktickou, ale také estetickou záležitostí, může to být někdy docela oříšek. Pokud se chystáte do rekonstrukce své koupelny, případně stavíte novou, máme pro vás tip. Zaměřte se i na maličkosti v podobě doplňků.

Harmonické, hravé – a hlavně navzájem ladící. Přesně tak mohou vypadat textilie ve vaší koupelně. Zaměřte se na barevně sjednocené ručníky, osušky, předložky před vanu, ale i toaletu. Koupelna jako taková by měla být zařízena v neutrálních tónech. Díky doplňkům ji pak můžete měnit dle své nálady do nejrůznějších barev. Pokud bude vaše koupelna výrazná od samého začátku (třeba červená, zelená), může vás to brzy omrzet.

Koupelnu v hnědých tónech můžete doplnit o oranžové, modré, zelené, ale také krémové tóny. Stříbřité koupelně či mramoru může slušet vínová nebo fialová barva. Pokud chcete mít koupelnu opravdu dokonalou, nezapomínejte ani na barvu svého županu a mycí houby.

Relax v koupelně Autor: shutterstock.com

Otevřené poličky? Ano, prosím!

Pokud máte v koupelně otevřené police, nemusíte mít strach z toho, že by se na ně prášilo. Všechny věci, které by mohly na policích vypadat neuspořádaně, umístěte do designových proutěných košů. Ty hezky vyplní prostor, navíc budou praktické. Pokud máte venkovskou nebo retro koupelnu, jistě najdete boxy vhodné i do těchto stylů.

Aby koupelna vypadala luxusně

Pokud chcete, aby vaše koupelna působila luxusně, stačí udělat jediné. Všechny sprchové gely, šampony a pěny přelijte do hezkých flakonů nebo skleniček s uzávěrem. Díky tomu bude vaše koupelna vypadat lépe, než když v ní necháte kosmetiku v plastových obalech od výrobců.

Pokud patříte k milovníkům dlouhých koupelí, určitě si pořiďte hezkou sklenici, do které dáte svoji oblíbenou sůl do koupele.

Zdroj: houseandhome.cz