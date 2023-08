Zdroj: Shutterstock

Možná máte vůni perníku spojenou spíše se zimním obdobím, ale můžete si být jistí, že vám udělá radost kdykoliv během roku – doma, na chatě i chalupě. Jeho příprava je rychlá, snadná a většinu ingrediencí budete mít ve spíži. Nejlépe chutná, pokud si perníkové koření připravíte čerstvé v hmoždíři. Bez obav se ale spolehněte na kupovanou směs nebo kypřicí prášek do perníku – skvělý bude i tak. Zavařeninu vyberte podle vlastních preferencí. Někdo preferuje kyselejší druhy, například rybízovou nebo malinovou, které se sladkou chutí moučníku příjemně kontrastují. Skvělá bude i jahodová nebo meruňková marmeláda a osvědčenou volbou jsou i švestková povidla. Na polevu použijte ideálně kvalitní tmavou čokoládu s vysokým podílem kakaa. Na závěr ji posypte mandlemi nebo sekanými ořechy a dokonalý moučník je na světě.

Domácí perníková buchta snadno a rychle? Podívejte se na video:

Perníkové řezy s marmeládou a čokoládovou polevou

Příprava: 50 minut

Ingredience:

300 g hladké mouky

100 g polohrubé mouky

40 g kakaa holandského typu

180 g krupicového cukru

1 balíček vanilkového cukru

3 větší vejce

200 ml mléka

100 ml rostlinného oleje

1 kypřicí prášek

1 vrchovatá lžíce perníkového koření

špetka soli

zavařenina (rybízová, malinová, jahodová, meruňková, povidla…)

100 g hořké čokolády

sekané mandle

Příprava:

1) Pekáček nebo plech vyložte pečicím papírem a zapněte troubu na 170 °C.

2) V misce smíchejte suché přísady – mouku, kypřicí prášek, perníkové koření, kakao, špetku soli a cukr.

3) V druhé misce prošlehejte vejce s mlékem a vlijte do suchých přísad.

4) Do směsi poté postupně vmíchejte olej.

5) Těsto nalijte do pekáčku nebo na plech a vložte do trouby. Pečte asi 40 minut, poté zapíchněte do středu moučníku špejli. Pokud bude po vytažení suchá, je perník upečený.

6) Čokoládu rozpusťte ve vodní lázni. Hotový perník potřete zavařeninou a přelijte čokoládou. (Můžete ho také podélně překrojit, zavařeninou potřít spodní díl a poté přiklopit.)

7) Na závěr posypte povrch perníku sekanými mandlemi.



