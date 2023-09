Zdroj: shutterstock

Sníte o vlastním fitness koutku, kde můžete zuřit dle vlastního gusta a programu? Nevíte, jak na to? Pozor, tady přichází návod, jak si vytvořit domácí posilovnu, ve které si zaručeně zamilujete cvičení. A to vše i s požehnáním vaší peněženky!

Mnozí z nás mají rozporuplný vztah ke cvičení. Je to trochu jako s brokolicí - víme, že to je pro nás dobré, ale nějak nám chybí ten správný recept, aby nám to chutnalo. Mít doma vlastní fitness koutek může být právě tou omáčkou, která vše zpříjemní. Představte si to: žádné fronty na stroje, žádné nekonečné cesty do posilovny a nejlepší na tom – můžete cvičit v pyžamu!

Jak postavit domácí fitko?

Kde začít: Místo a vybavení

Prvním krokem je najít vhodný prostor. Pokud nemáte k dispozici celou místnost, i roh obýváku může stačit. Hlavní je, že se vám tam bude cvičit dobře. Pokud jde o vybavení, nechte se vést svou tvořivostí a finančními možnostmi. Posilovací stroje a běžecký pás nejsou povinné. Někdy postačí jen činka, jóga podložka a odporové gumy.

Vytváření atmosféry

Atmosféra je klíčová. Osvětlení, hudba, nebo dokonce tapeta s motivem džungle vám může přidat na odhodlání. Je prokázáno, že lidé, kteří cvičí v příjemném prostředí, jsou k cvičení více motivováni a dosahují lepších výsledků. Investujte tedy i do drobností, které udělají z vašeho fitness koutku vaše happy place.

Tréninkový plán: Pro začátečníky a lenochy

Dokonce i když vás váš nový fitness koutek přivede k extázi, bez tréninkového plánu vás nečeká nic jiného než konsternace a zmatený pohled na činky. Začněte jednoduše: 3x týdně 30 minut je více než dostatečné pro začátek. Vyzkoušejte různé cviky a najděte si to, co vám dělá radost. A pamatujte, když je to zábava, není to utrpení!

Teď už víte vše potřebné k tomu, abyste si mohli vytvořit vlastní domácí fitness koutek. Tak na co ještě čekáte? Obujte tenisky (nebo ne, koneckonců jste doma!) a pusťte se do toho. Kdo ví, třeba si za pár měsíců budete muset pořídit nové kalhoty. Ale to už je jiný příběh.

Zdroj: simplifiedbuilding.com, gymperson.com