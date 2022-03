Zdroj: Labeta

Mladé smrkové výhonky se doporučuje sbírat v době, kdy dorostou do 5 centimetrů. Vlastně budete sbírat krátké měkké konce větviček, samozřejmě tak, abyste stromům neublížili. Až je zpracujete do medu, tělu nabídnete pěknou porci vitaminu C. A kdyby vám ještě nějaké zbyly, zkuste v nich obalit třeba čerstvý sýr nebo je přidejte do salátu či jimi „okořeňte“ pokrmy s masem. Smrkový med je vynikající proti kašli.

Suroviny: 500 g smrkových výhonků, 500 ml vody, 500 g cukru, 1 větší citrón chemicky neošetřený, 1 lžička kyseliny citrónové zn. Labeta

Postup: Smrkové výhonky propláchněte, zalijte vodou a 20 až 30 minut povařte na mírném plameni. Odstavte z plotny, přidejte citrón nakrájený na plátky a nechte 24 hodin louhovat. U bio citrónu můžete ponechat i kůru, pokud vám ve finále nebude vadit, že medu dodá lehce nahořklou chuť (v opačném případě ho kůry předem zbavte). Občas je promíchejte a citrónové plátky propíchněte vidličkou. Další den vodu z výhonků sceďte do jiného hrnce, smrčky s citrónem pořádně vyždímejte, přidejte cukr a tekutinu velmi pomalu svařujte, až vznikne hustá medová hmota, která se bude táhnout. Na konec přidejte kyselinu citrónovou pro lepší konzervaci. Výsledná konzistence by měla připomínat zčásti med a zčásti džem (med po vychladnutí ještě trochu ztuhne). Ještě horký med nalijte do čistých a suchých skleniček a obraťte dnem vzhůru. Uskladňujte běžným způsobem.

