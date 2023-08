Zdroj: Shutterstock

Ochucené oleje jsou výborné do salátů, těstovin, polévek, k masu i do dezertů. Navíc si tak můžete uchovat aroma bylinek a koření na dlouhou dobu. Máme pro vás tipy, jak na to.

Výroba domácích ochucených olejů není nic složitého a zabere vám jen chvilku. Oproti kupovaným variantám navíc vás navíc bude stát mnohem méně peněz. Jejich využití v kuchyni je velmi pestré – můžete jimi dochutit nejen saláty, ale také těstoviny, omáčky, husté zeleninové polévky nebo grilované steaky nebo pečené maso. A hodit se vám budou i při pečení dezertů.

Jak snadno připravit olej ochucený chilli, česnekem nebo rozmarýnem?



Základem je opravdu dobrý olej

Nejčastější a v mnoha směrech nejlepší volbou je extra panenský olivový olej, který patří k těm nejzdravějším a s bylinkami i kořením navíc skvěle ladí. Je ale třeba počítat s tím, že jeho chuť je poměrně výrazná a ve výsledném pokrmu se projeví. Proto po něm sáhněte v případě, že ho budete používat v jídlech, do nichž se hodí. Pokud preferujete neutrální chuť, plánujete na ochuceném oleji smažit nebo ho použít do moučníků, zvolte jako základ olej řepkový, případně slunečnicový.



Jakou příchuť zvolíte?

Při výběru ingrediencí máte naprosto volnou ruku. Použít můžete čerstvé bylinky, jako je rozmarýn, tymián, bazalka, šalvěj, meduňka nebo máta. Skvělý bude také celý černý nebo červený pepř, chilli paprička, česnek nebo zázvor. K dochucení dezertů si připravte variantu s vanilkovým luskem nebo levandulí. Vyrobit si můžete olej jednodruhový, ale jednotlivé ingredience klidně zkombinujte podle vlastní chuti a fantazie.



Dokonale čisté sklo

Před samotnou přípravou si vyberte vhodné lahve, v nichž chcete olej skladovat. Na estetice příliš nezáleží, důležité je především to, aby měly kvalitní uzávěr. Pokud ale chcete ochucený olej použít jako jedlý dárek pro rodinu nebo příbuzné, volte lahvičky, které budou půvabné i na pohled. Před výrobou je důkladně umyjte, ideálně i vyvařte, aby byly naprosto čisté. Pamatujte na to, že před nalitím oleje musí být naprosto suché. To ostatně platí i o použitých ingrediencích – pokud byste použili vlhké bylinky, začnou se v oleji brzy kazit.



Žádné smažení!

Vyrobit ochucený olej lze několika způsoby. Ten první je naprosto nenáročný – ingredience jednoduše zalijete studeným olejem a necháte je 2–3 týdny macerovat. Druhou možností je bylinky a koření zalít teplým (ne vařícím) olejem, nechat zchladnout a poté lahvičku uzavřít a uložit na 1–2 týdny do chladu. Třetí variantou je prohřátí ingrediencí společně s olejem – je však třeba pečlivě hlídat teplotu, bylinky ani koření se v žádném případě nesmí smažit. Do lahvičky poté můžete nalít olej i s kořením, nebo jej přecedit přes sítko nebo plátýnko. Po zchladnutí lahvičku uzavřete a také uložte na 1–2 týdny do chladu.

Domácí ochucený olej spotřebujte do 3 měsíců od výroby.

