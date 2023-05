Zdroj: Shutterstock

Domácí chleba nebo marmelády, ovoce a zelenina ze zahrádky nebo vlastnoručně vyrobený nábytek. Lidé si dnes zvládají podomácku vyrobit již téměř cokoliv, co ve svých domácnostech potřebují. Výjimkou není ani prací prášek, jak na jeho přípravu?

Podomácku vyrobené věci mají obecně jednu velkou výhodu, a tou je to, že máme přehled o tom, z čeho jsou. Oproti kupovaným produktům jsme tak pány jejich složení, nad kterým máme kontrolu. Pokud patříte k udržitelně smýšlejícím lidem, můžete tak používat přísady nebo techniky, které jsou šetrnější, ekologičtější a často levnější. Výjimkou není ani výroba domácího pracího prášku.

Jak si vyrobit domácí prášek levně, jednoduše a ekologicky, se dozvíte ve videu:

Výhody domácího pracího prášku

Domácí prací prášky mají několik výhod. Předně se dají vyrobit z levných a šetrných nechemických látek. Běžné kupované prací prášky totiž často obsahují množství chemických látek, které skrz filtr a odpad končí v oceánech. Navíc na některé zbytky prášku na vypraném oblečení může špatně reagovat naše pokožka. V neposlední řadě je výhodou snadná domácí příprava těchto prášků a jejich účinnost.

Na dlouhý seznam surovin zapomeňte, stačí dvě

Pro nejjednodušší výrobu domácího prášku si stačí připravit dvě suroviny: kilogram sody na praní (tedy uhličitan sodný, nikoliv jedlou sodu!) a 100 gramů mýdla. Vybírejte tuhé mýdlo dle svých potřeb, lze sáhnout po přírodně šetrných neparfémovaných mýdlech nebo méně udržitelných marseillských mýdlech. Dále budete potřebovat misku, alespoň třílitrovou nádobu s víčkem, vařečku a struhadlo.

Krok za krokem, jak prášek vyrobit

Začněte tím, že do hluboké misky nastrouháte mýdlo. Poté přidejte sodu na praní a opatrně zamíchejte. Dbejte na to, abyste sodu nevdechli. Následně vzniklou směs přesypte do nádoby a máte hotovo. Na každou pračku poté použijte 2 až 3 lžíce směsi.

A co bílé prádlo?

Přípravu domácího prášku můžete uzpůsobit podle vašich potřeb. Tak například na prášek na bílé prádlo budete vedle sody na praní a mýdla potřebovat navíc bělidlo a aktivátor. V tomto případě můžete upravit poměr následovně: 800 gramů prací sody, 30 gramů mýdla, 150 gramů bělidla a 7 gramů aktivátoru.

