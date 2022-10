Zdroj: shutterstock.com

Rakytník nabitý spoustou vitamínů se na větvích stromů udrží téměř do zimy. A byla by škoda toho nevyužít. Připravte si všechny potřebné suroviny, natrhejte dostatek plodů a dejte se do vaření. Dnes si připravíme vynikající a vitaminy nabitý rakytníkový sirup.