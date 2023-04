Zdroj: BSH domácí spotřebiče

Přestože se o prospěšnosti zeleniny vykládá a píše horem dolem, mnozí z nás se k její konzumaci musí mnohdy přemáhat. V případě zeleninových sušenek určitě uděláte výjimku. Jsou geniální nejen svou chutí, ale také díky jednoduché přípravě. Navíc tento recept vymyslela nutriční terapeutka Lada Nosková.

Až si budete dělat salát s polníčkem, možná vás to inspiruje i k jeho pěstování:

Suroviny pro 4 až 6 osob: 200 g mrkve, 125 g cukety, 75 g parmazánu, 200 g špaldové mouky, 200 g másla, 1 lžička citronové kůry, 2 lžičky sušeného česneku, 1 lžíce sušeného tymiánu, 1 lžička soli, 1 vejce na potření

Postup: Mrkev a cuketu nastrouhejte najemno. Ale zvlášť, cuketu ještě musíte vyždímat, abyste ji zbavili co nejvíce vody. Parmazán také nastrouhejte najemno. Přisypte špaldovou mouku, přidejte nakrájené nebo nastrouhané studené máslo, koření, sůl a zpracujte v těsto. Vytvarujte kouli, zabalte ji do potravinové fólie a uložte asi na hodinu do chladničky. Pak rozehřejte troubu na 200 °C. Vyndejte těsto z lednice a rozválejte ho mezi dvěma pečicími papíry, půjde to snáz. Měli byste získat plát těsta o tloušťce asi 3 mm. Nakrájejte ho na malé sušenky asi 2 až 3 cm dlouhé, můžou to být čtverečky, obdélníčky nebo i trojúhelníčky. Zlehka posypte hrubozrnnou solí, a pokud už sůl nechcete, přidejte sezamová semínka nebo trochu máku. Vložte do trouby a pečte 12 minut dozlatova.

Proč použít špaldovou mouku

Šlechtěná pšenice z pohledu zdraví extra nesvědčí, kdežto nešlechtěná, nebo ještě přesněji: minimálně šlechtěná špalda a to zejména celozrnná (mletá celá zrna včetně obalových vrstev a klíčků) je pro náš organismus příznivější. Špalda obsahuje více bílkovin, vlákniny, rovněž vitaminů (zejména některých z řady B), ale i více draslíku, hořčíku nebo síry. Také se dobře tráví. Zajímavá je i snášenlivost špaldy. U některých lidí s alergií na lepek po konzumaci potravin z pšenice špaldy k alergické reakci vůbec nedochází. Pozor, nepleťte si alergii na lepek s celiakií.

Tip navíc: salát s polníčkem a jahodami

Suroviny pro 4 osoby: 240 g polníčku, 600 g jahod, 120 g červené cibule, 200 g sýru feta, 40 g vlašských ořechů, 40 g balzamikového octa, 4 lžíce olivového oleje, sůl a pepř

Postup: Nakrájejte fetu i cibuli, smíchejte s olejem, nechte marinovat. Mezitím si do 4 misek rozdělte omytý polníček, jahody nakrájené na plátky nebo na čtvrtky a posekané ořechy. Přidejte marinovanou směs a osolte a opepřete podle chuti.

Zdroj: BSH domácí spotřebiče, Bezpečnost potravin