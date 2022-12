Zdroj: Shutterstock

Vaření piva pro osobní spotřebu je na vzestupu. Tento zajímavý koníček ovšem vyžaduje notnou dávku trpělivosti.

Uvařit pivo můžete dvěma způsoby. Buďto si můžete pořídit profesionální přístroj na výrobu piva, tzv. domácí pivovar nebo pouze základní vybavení. První varianta je vhodná pro ty, kteří to myslí s vařením piva vážně. Domácí pivovary jsou totiž finančně nákladné. Přístroj na vaření piva zakoupíte od 10 000 do 70 000 Kč.

Druhou možností je uvařit pivo bez pomoci moderních přístrojů. Budete potřebovat velký hrnec (nerezový nebo smaltový) o objemu alespoň 30 litrů, sporák, hadičku z průhledného potravinářského plastu, dlouhou vařečku, kterou lze dezinfikovat, scezovačku (pivní, cedník se vůbec nehodí), chladič a přípojné hadice, které lze připojit na vodovodní řád, kvasnou nádobu s víkem, kvasnou zátku s těsněním, stáčecí a pomocnou nádobu s dolní výpustí, teploměr, stáčeč, cukroměr a odměrný válec, Lugolův roztok (používá se k jódové zkoušce zcukření), odměrku, kádinku, váhu, skleněné pivní láhve a sanitační prostředky.

Postup výroby piva:

K přípravě piva budete potřebovat tyto suroviny: slad, sušené chmelové šišky (granule), pivovarské kvasnice a vodu.

Slad, neboli usušená naklíčená zrna ječmene zbavená klíčků, nahrubo pomeleme - získáme tzv. šrot. Šrot poté nasypeme do hrnce s vodou. Voda se během výroby vypařuje, dáme jí víc: z 15 l vody zůstane asi 10 l piva.

Za pravidelného míchání směs vody a sladu (břečka) zvolna zahřejeme na 64 °C a 15 minut teplotu nezvyšujeme. Břečku poté zahřejeme na 75 až 77 °C a tuto teplotu udržujeme další půlhodinu. Poté odfiltrujeme vyluhovaný šrot − tzv. mláto. Získáme tak sladinu, do které přidáváme chmelové šišky nebo chmelové granule. Na 10 l piva dáme asi 4 dkg šišek nebo 1,2 dkg granulí.

Sladinu uvedeme do varu a vaříme asi hodinu. Poté odfiltrujeme chmel a nádobu s takto vzniklou mladinou necháme vychladnout. V menším množství mladiny rozmícháme kvasnice (asi 1,5 dl kvasnic na 10 I piva) a vmícháme do zbytku mladiny. Mladinu necháme v temnu a chladu (5 až 10 °C) kvasit 7 až 10 dní. Na povrchu se vytvoří hustá pěna (deka). Vykvašené mladé pivo hadičkou stočíme do uzavřených nádob a necháme v chladu (5 až 10 °C) a temnu 3 až 4 týdny dozrát.

