Rozjímání, klid, pohoda a relax. Přesně tohle jsou pocity, které byste si měli doma užívat. Většina lidí si pod pojmem wellness představí saunu nebo vířivou vanu. To ale není nezbytně nutné. Své wellness si můžete dopřát také doma. V koupelně, ale i mimo ni.

Užívejte si ve vodě

Většina wellness procedur tak, jak je známe, se odehrává ve vodě. Perličkové koupele, plavání, ale také sauna, po které se ochlazujeme ve studené vodě. Při tvoření domácí oázy klidu by proto měly vaše první kroky směřovat právě do koupelny.

Nemusíte se pouštět do složité rekonstrukce. V první řadě vám bude stačit vana či sprcha, voňavé soli a pěny do koupele, případně dřevěný kartáč nebo masážní žínka. Ta vám spolu s kartáčem pomůže prokrvit pokožku a udělat si příjemný peeling. Pokud doma nemáte vanu, můžete zvážit zabudování hydromasážního panelu do sprchového koutu.

Kromě aromatických svíček by vám pak neměly chybět příjemně hebké ručníky a osušky v nejrůznějších barvách. Líbí se vám vice tlumené odstíny? Nebo dáte přednost barevnějším kouskům, které vás nabijí pozitivní energií?

Wellness bez vody je taky možné

Chvíle klidu a pohody si můžete užívat také na souši. Ve svém obýváku nebo ložnici si můžete vytvořit koutek, kde se můžete oddávat svým představám, čtení, cvičení jógy, ale i poslechu hudby. Kromě svíček nebo voňavého difuzéru můžete prostor doplnit pohodlným křeslem – to může být klidně i závěsné.

Neměl by zde chybět menší kusový koberec, třeba v podobě kožešinky, která prostor zútulní. Přidejte spoustu sedáků a polštářků. Pak se budete moct oddávat odpočinku také na zemi. S hrnkem teplého čaje nebo kávy. O romantickou atmosféru se postarají lucerničky a vůně z difuzéru.

