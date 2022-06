Zdroj: Vseokoreni.cz

Představte si na jedné straně sorbet a na druhé ledovou tříšť. A někde mezi nimi byste z pohledu konzistence měli objevit granitu. Tahle mražená pochoutka pochází ze Sicílie, nicméně dnes už má nespočet variací. Jednu z nich vám nabízíme.

Trocha teorie

Granita se v zásadě připravuje ze tří složek: tekuté (vody, šťávy), příchutí (teď se vysloveně nabízí sezonní ovoce, ale může to být třeba i čokoláda nebo káva) a sladidla (cukr, sirup). K tomu se můžou přidat bylinky, koření nebo i alkohol. Mnohdy se základ pro granitu (tekutina a sladidlo) svaří, ale také to není vždy nutné. Zato se vyplatí nádobu, v níž budete dobrotu mrazit, předem nachladit.

Suroviny: 250 g jahod, 1 mango, 1 sáček sušené citronové kůry Vitana, 2 lžíce limetkové šťávy, 150 ml agáve sirupu, 225 ml vody, 3 lžíce podrcených lístků meduňky

Postup: Očištěné jahody bez stopek rozkrojte na polovinu. Mango oloupejte a pokrájejte na kousky. A vše i s dalšími přísadami rozmixujte dohladka. Směs rozetřete do nádoby, vložte do mrazáku. Každou půlhodinu byste ji měli načechrat vidličkou, než pořádně zmrzne, což může trvat třeba 6 hodin. Pak granitu vyndejte a doslova ji naškrábejte do misek, opět s pomocí vidličky. A hned ji snězte!

Tip navíc: Dospělí si můžou přidat alkohol, třeba 50 ml vodky. Počítejte jen s tím, že taková granita bude mrznout o něco déle.

