Zatímco dříve si lidé z cest nadšeně vozili suvenýry, současným cestovatelům jde zejména o zážitky zachycené díky moderním technologiím. Jenže fotografie v mobilním telefonu či počítači nedokážou to, co zvládne stylový nábytek a bytové doplňky – zkrášlit domov a současně vyvolat příjemné emoce.

Etno je zkratka slov etnický či etnikum – to znamená národ, potažmo lid. Proto lze za etnické prvky považovat vše, co voní cizokrajnými lidovými motivy a tradicemi. Zatímco například Japonec bude obdivovat české sklo, slováckou výšivku či povlečení z kanafasu, našinec milující zemi vycházejícího slunce se může nadchnout pro kenzan – kovový držák na řezané květiny, aby si osvojil starou japonskou techniku aranžování rostlin zvanou ikebana.

Etnostyl - Kare Design. Obraz s originálním motivem o rozměrech 150 x 100 cm u vás doma nikdo nepřehlédne. Židle Copacabana s výpletem se dá složit a nezabere moc místa Autor: Kare Design

Každá cizokrajná země má typické kulturní znaky, jež se dají zakomponovat do středoevropského interiéru. Dokonce i velice volně, třeba náznakem v podobě použitých materiálů, tvarů či barev. Nebo reinterpretací klasických symbolů.

V 21. století etno skutečně nemusí pracovat s originály ani s dokonalou kopií cizokrajných prvků, byť z místních materiálů. Více totiž odráží vnímání dalekých kultur, cílí na emoce. Proto je tak proměnlivé, a díky tomu si nejen Středoevropané mohou tradice cizího národa vyložit tak, jak je cítí.

Kde se vzalo

Etno není nic nového, jeho kořeny se dají vypátrat v antice. Už tenkrát lidé cestovali po světě a dováželi si zajímavé artefakty. Zpočátku to skutečně byly suvenýry. Lovecké trofeje, masky, sošky, totemy a jiné předměty jim měly připomínat daleké kraje, většinou ani nesouvisely s vybavením domovů. K tomu se lidé dostali později, kdy se interiéry začaly více hodnotit podle stylu a hodnoty zařízení, jejich majitelé tak reprezentovali příslušnost k určité sociální bublině.

Chcete oživit postel? Pořiďte k ní stylové ratanové čelo připomínající velký květ složený z mnoha lístků Autor: Westwing

Etno si nejprve oblíbili cestovatelé a dobrodruzi, kteří do svých domovů začleňovali exotické vybavení. Od nábytku přes koberce až po menší interiérové doplňky jako zrcadla, nádobí nebo třeba lucerny. V současnosti je situace úplně jiná, není žádný problém objednat si nábytek třeba z druhé strany zeměkoule, aniž by tam člověk osobně zavítal. Právě dostupnost všeho odkudkoliv umožňuje lepší využití etnických prvků.

Nadčasovost láká

Zatímco většina interiérových stylů se jasně vymezuje, etno je nadčasové, a navíc velice tvárné. Barvami může doslova hýřit (stačí se podívat do Brazílie), stejně jako se držet při zemi (zemité tóny Afriky). Vždy ale slibuje originalitu, ať už chcete mít v tomto duchu zařízený celý byt, jednu místnost, nebo domov exotickými doplňky pouze dozdobit.

Etnostyl v interiéru vypadá třeba takhle:

Etnické prvky se perfektně uplatní také v moderních interiérech dbajících na minimalismus a udržitelnost. Užít si je lze i tehdy, když vám dálky sice voní, ale čas na jejich poznávání teprve přijde. Zkuste například kusové koberce se vzory vycházejícími z afrických kultur. Hodně využívají geometrické dekory, které se přenášejí i na další bytový textil. Pokud se netrefíte hned napoprvé, snadno je po čase vyměníte.

Nádherné lustry Elegance Filisky značky Zenza se vyrábějí z mosazi a jsou ručně tepané, bez použití jakýchkoli šablon Autor: Le Patio

Nebo začněte jinak, vybírejte materiál. Základ představuje masivní dřevo a další přírodní materiály jako juta, kokos, mořská tráva, bambus nebo sisal, také kov a keramika. A samozřejmě látky. Třeba vzdušný mušelín – bavlněná tkanina, o níž se traduje, že vznikla v Bangladéši.

Je natolik příjemná, že se z ní vyrábí oblečení i pro malé děti, ale dobře z ní vypadá třeba přehoz na postel. Čína zase dala světu hedvábí. A pokud toužíte po něčem opravdu extra, můžete sáhnout například po obrazu z lotosových listů z Thajska, který připomíná buddhistické umění.

Nejen na parádu

Mnohé etno vybavení je jako dva v jednom – praktická věc, ale současně umělecké dílo. Mosazná svítidla s jemným filigránovým vzorem vás přenesou do Egypta, indický nábytek vyrobený z teaku nemusí mít jen přírodní zbarvení, tyrkys připomene hlubiny Indického oceánu.

Etnostyl - Kare Design Autor: Kare Design

Nábytek z masivního dřeva zdobí řezby a někdy dokonce hraje všemi barvami, až si člověk není jistý jeho původem. Nicméně právě Indie je velice pestrá, preference různých barev však souvisejí s konkrétní provincií.

Další ukázky etnostylu:

Moderní pojetí cizokrajné minulosti je dobře patrné také u nádob, třeba u kousků evokujících starověké amfory. Dejte si však pozor na rituální masky a sošky. Často působí mysticky a je otázka, zda se v jejich přítomnosti budete cítit dobře.

I to je důvod, proč se jimi mnozí výrobci interiérových doplňků jen inspirují a přetavují je do neutrálních tváří. Slouží nejen na ozdobu, i v tomto případě často představují funkční interiérové doplňky. To je další z etno kouzel – žádný jiný styl vám nenabídne takovou svobodu výběru.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada č. 9/2023.

