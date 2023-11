Zdroj: Shutterstock

Oblečení, kabelky, boty, ložní povlečení i sedačky v autě – to vše by bez šicích strojů vznikalo mnohem déle a pracněji. Pod označením šicí stroj se skrývá spousta pomocníků s mnoha funkcemi.

Stručný souhrn z článku: V dnešní době se šicí stroje v domácnostech používají pro osobní realizaci a jako terapie, často v rámci zero waste přístupu.

Při výběru šicího stroje je důležitá kvalitní konstrukce a funkce, ne jen cena nebo počet programů. Dražší stroje nabízejí lepší kvalitu a stabilitu.

Šicí technika se vyvíjí, například firma Baby Lock představila overlock s jednoduchým vzduchovým navlékáním smyčkovačů. Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.



Role šicího stroje v domácnosti se v posledních desetiletích výrazně změnila. V obchodech je rozsáhlá nabídka oblečení, tak proč se zdržovat šitím? Přesto spousta lidí využívá hobby přístroje pro vlastní realizaci a radost. Díky stále populárnější myšlence zero waste získává tento koníček nový rozměr.

Robustní stroj s volným ramenem Bobbin Lizard 5222 Autor: Bobbin

Oblečení i vybavení domácnosti lze opravit, případně třeba recyklovat staré džíny na originální tašku. Šití je pro mnohé lidi také terapií. Po usednutí ke stroji se totiž nelze soustředit na nic jiného. Dáváte pozor na jehlu v blízkosti svých prstů, vedete látku pod patkou, a nakonec vás hřeje krásný pocit z vlastního výrobku.

Pečlivý výběr

Při výběru stroje pamatujte, že nejlevnější typ nemusí znamenat nejjednodušší obsluhu. Neporovnávejte počet programů a výbavu, ale v první řadě hledejte kvalitní konstrukci. Teprve k ní vyberte potřebné funkce.

Baby Lock Acclaim je vybaven vzduchovým navlékacím systémem RevolutionAir Autor: Baby Lock

Pravděpodobně očekáváte delší životnost stroje než dva až tři roky. Odmítnutí dražšího produktu není rozumné, i když moc často nešijete. Investice se může později vrátit. Dražší stroj totiž zpravidla znamená jednodušší, kvalitnější, spolehlivější a zábavnější používání.

Šít se dá i bez stroje. Ale dá to víc práce, podívejte se:

Těžší typ má větší stabilitu při šití a silnější konstrukce umožní lépe prošít silnější materiály. S vyšší cenou si můžete dopřát vyšší kvalitu a snadnost samotného šití, komfort a jednoduchost obsluhy i lepší výsledky.

Navléká i myslí

Technika od dob šlapacích singrovek hodně pokročila. Japonská firma Baby Lock již v roce 1993 představila overlock s jednoduchým vzduchovým navlékáním smyčkovačů Jet-Air Threading™. Nitě se do smyčkovačů navlékají jednoduše pomocí proudu vzduchu, a to až do očka smyčkovače. Odpadá chybovost i zdlouhavost ručního navlékání. (Článek byl redakčně krácen, celý text najdete v novém vydání časopisu Dům & Zahrada)

Chcete vědět o šití a šicích strojích ještě víc?

Jak rychlé je navlékání a podávání nití

Rozdělení šicích strojů

Speciální funkce a režimy šití

Nastavení funkcí a jejich zobrazení

Bez čeho se určitě neobejdete

Programování šicích strojů

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v prosincovém čísle časopisu DŮM & ZAHRADA, které vychází 16. listopadu.

Zdroj: Pavel Kocian, Šicí centrum Haišman, Dům & Zahrada