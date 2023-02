Zdroj: Blokki, Teodorik Menšl, Adam Mráček, Kamila Jaremčuková

Je pro Čechy v souvislosti s bydlením něco typické?

Nerada generalizuju, ale typickým snem Čechů je mít rodinný domek se zahradou. To je ideál, ke kterému hodně lidí vzhlíží, ale často jim nedochází, co všechno to obnáší a že jsou s tím velké starosti. Jeden můj známý si postavil krásný dům kousek za Prahou, se ženou oba dojížděli za prací do města, ale když se jim narodily děti, zjistili, jak obrovskou logistiku to obnáší. Dům nakonec prodali, teď žijí v bytě s terasou v centru Prahy a nemohou si to vynachválit.

Vy jste také žila ve velkém domě, proč jste se přestěhovala do bytu?

U mě změna souvisela s rozvodem. S manželem jsme žili ve velkém přetechnizovaném domě, který měl asi 200 m² a k tomu šestitisícovou zahradu, což obnášelo neskutečně práce. A když začnete extrémně hodně času věnovat domu a přestanete se věnovat vztahu, je to chyba. U nás to skončilo rozvodem, naštěstí děti už byly dospělé a já tehdy řešila, kam půjdu. Ráda cestuju a chtěla jsem malé bydlení, které jednoduše zamknu a odjedu, protože i odjíždět z domu je složitější. Tehdy doma začali mluvit o stavbách z kontejnerů a já navrhla, že do toho půjdeme a rovnou to vyzkouším na sobě.

Rodinný dům 3blokki home C, oblíbená varianta typového domku s klasickou omítkou dobře zapadá do okolní zástavby Autor: Blokki, Teodorik Menšl, Adam Mráček, Kamila Jaremčuková

Kde jste se tehdy kontejnerovými stavbami inspirovali?

Přišla s tím nejstarší dcera Karolína (výtvarnice Karolína Stryková), která tento netradiční trend viděla v Americe. A protože jsme se s bývalým manželem celý život pohybovali v oboru stavebnictví a oba máme rádi nové věci, pustili jsme se do toho. V roce 2017 jsme koupili první kontejnery, vznikly Blokki a první dům, do kterého jsem se nastěhovala. Jsou to dva moduly spojené k sobě, dohromady mají užitnou plochu 52 m² a dnes je z toho naše rodinná lesní chata s půdorysným rozvržením i interiérem navrženým Karolínou.

Rodinný dům 4blokki home L postavený v Železných horách, stavba splňuje veškeré nároky stanovené Chráněnou krajinnou oblastí Autor: Blokki, Teodorik Menšl, Adam Mráček, Kamila Jaremčuková

Jaké jsou nejčastější požadavky klientů na kontejnerovou stavbu?

To se mění podle toho, jaká je doba a co se děje ve společnosti. Když přišel covid, strhl se boom chataření, protože lidé nechtěli být zavření doma. Teď je zase všechno jinak. Dnes stavíme více domků na trvalé bydlení a lidé snižují své nároky, stačí jim menší prostory. Je vidět, že na ně doléhá finanční situace.

Plánovali jste od počátku, že budete stavět nejen chaty, ale i domy pro trvalé bydlení?

Na počátku jsme neměli velké ambice, potřebovali jsme si hlavně vyzkoušet, co jde z kontejnerů dělat, a naším hlavním cílem byly rekreační objekty. Ale spousta rekreačních oblastí je nepřístupná pro velkou techniku, kterou používáme. My každý kontejner vezeme na jednom kamionu, moduly nejdou nijak rozdělit, takže když stavíme dům ze čtyř, vezou ho čtyři auta a k tomu potřebujeme jeřáb. Jenže v odlehlých oblastech často nejsou dobré příjezdové cesty nebo autu brání větve stromů. A tohle je důvod, proč chaty často nemůžeme postavit tam, kde si zákazník přeje. Druhá věc je, že vždycky nejdříve potřebujete někde bydlet, až pak případně řešíte něco na rekreaci, proto teď u nás převažují zákazníci, kteří chtějí domky na trvalé bydlení.

Rodinný dům 2blokki home P, spodní část stavby tvoří dva kontejnery, sedlová střecha je z dřevěných vazníků Autor: Blokki, Teodorik Menšl, Adam Mráček, Kamila Jaremčuková

Jak vypadá váš typický zákazník?

Jsou dvě hlavní skupiny. Tou první jsou lidé, kteří řeší svoje první bydlení, ale podobně veliká skupina, možná větší, jsou lidé mojí generace, kteří hledají druhé bydlení. Už mají dospělé děti, najednou žijí sami ve velkém domě a chtějí něco menšího, snadnějšího na údržbu. A protože obvykle mají zkušenost s cihlovým domem, nechtějí ho znovu. Říkají, že stavbě obětovali dva roky, bylo to velmi náročné a chtějí něco jednodušeji realizovatelného. Často také řešíme seniorské bydlení, takzvaný vejminek, kdy chce klient bydlení třeba pro maminku, aby ji měl blízko sebe. V těchto případech je samozřejmě rychlost velmi důležitá, protože je třeba rodinnou situaci vyřešit co nejrychleji.

Zajímá vás téma kontejnerových domů? Celý rozhovor si přečtete v březnovém čísle časopisu Dům a Zahrada, které vychází 16. února.