Zdroj: Shutterstock

Také se chcete před Vánoci předzásobit potravinami, které chtějí mráz, ale nevíte, kam s nimi? Využijte truhlicový neboli pultový mrazák. Proč by měl zrovna vám přijít vhod?

Říká se jim pultové nebo truhlicové mrazničky. Až donedávna se hodily těm, kdo rádi a často vaří, mají velkou rodinu nebo využívají tuto ledovou pojistku nejen na Vánoce, ale i na čas zabíjaček. Nebo zamražení chované drůbeže, případně přebytků ze zahrady. Ovšem to platilo dříve, teď se přidává ještě další důvod: nákup potravin do zásoby ve slevových akcích. A to už se začíná týkat pomalu všech.

Mrazák je paráda, ale mráz na silnicích a ulicích brzo bude vadit. Jak nám pomáhá sůl?

Více místa

Pultové mrazáky nabízí prostor i pro nestandardně velké suroviny. A přestože se jednotlivé spotřebiče liší, obecně platí, že pulťáky mají nižší spotřebu, rychle ji zjistíte díky energetickému štítku. Na druhou stranu si asi řeknete – kdo se má v té „truhle“ vyznat, když v ní jsou potraviny naházené bez ladu a skladu? A dá se prodloužit kvalita uchovávaných potravin?

Potraviny skladujte takhle

Rozdělte je podle druhu. Dále platí: velké kusy patří dolu, menší nahoru. A dolu ještě dávejte nejmladší suroviny, nahoru nejstarší. S výjimkou uvařeného jídla, které jistě nebudete v mrazáku dlouho skladovat.

Prodloužit dobu spotřeby výrazně pomáhá vakuování , využijte k tomu určené dózy nebo sáčky, z nichž odsajete vzduch. Nicméně ne všechny potraviny lze vakuovat.

Přesto se vyplatí mít všechny potraviny roztříděné a zabalené. Čili každý sáček/dózu si označte datem zamrazení a popište, co jste uložili. Pomůžou také barevně odlišná víka dóz.

Do koše ukládejte drobnější potraviny například zmrzliny, zmražené ovoce nebo bylinky. Avšak některé pultové mrazáky nabízí více košů, a tím i lepší přehled.

Když zamrazujete ovoce či zeleninu po kusech, dávejte je do mrazáku čisté, umyté a dobře otřené. Jakmile je zamrazíte mokré, voda zmrzne a v sáčku uchováte i zbytečný led. Ten postupem času sníží schopnost rozeznat jednotlivé druhy potravin.

Maso v mikroténu NEBO vakuované?

Optimální doba mražení se liší podle druhu masa, obsahu tuku a způsobu skladování. Čím je maso libovější, tím déle ho můžete skladovat, a naopak. Onen opak tedy platí i pro mleté maso nebo klobásky.

Kuřecí nebo krůtí dobře zabalené v mikrotenovém sáčku (co nejvíc vzduchu vytlačíte ručně) byste měli zpracovat do 1 až 2 měsíců. Kdežto stejné maso, ale vakuované, vydrží až 3x déle (maximálně 6 měsíců). A vepřové a hovězí ještě déle.



Dobrá rada

Pro efektivní provoz má být pultový mrazák zaplněný asi ze ¾ a více. Proto se i v „chudých“ časech, kdy je poloprázdný, radí doplnit potřebný objem třeba prázdnými petkami s vodou. Nebo prázdnými dózami.

A tohle víte?

Mrazák může být super spotřebič: Kromě klasických pultových mrazáků najdete i 2v1. Tedy mrazáky, které lze proměnit na chladničku, a naopak. Podle toho, co zrovna potřebujete. Právě tato vychytávka přispívá k ještě větší oblibě pultových mrazáků.

Akumulační doba: Prodlužuje čas, do kdy zůstanou uložené potraviny v pohodě i při výpadku elektřiny. Obecně je akumulační doba v této skupině spotřebičů výrazně delší, pohybuje se v řádech několika desítek hodin. Může to být 10, 20, ale také 50 hodin i více. Čili až několik dnů.

Objem: Průměrné 4členné rodině by mohl stačit mrazák s čistým užitným objemem asi 200 litrů. Prodávají se i větší, ovšem najdete také menší (objem kolem 100 litrů).

Mrazící výkon: Zajímejte se, kolik kilogramů potravin dokáže spotřebič zmrazit během 24 hodin. Více je lépe.

Zajímejte se, kolik kilogramů potravin dokáže spotřebič zmrazit během 24 hodin. Více je lépe. Umístění: Postavte ho do chladnější části bytu či domu, aby byl dostatečně vzdálený od tepelných zdrojů. Napoví vám tzv. klimatická třída. Kdo nemá sklep ani garáž, mnohdy volí nevytápěnou chodbu či komoru, ale u vás to může být jinak. Nebojte se, dnes už existují mrazáky, které dobře fungují dokonce i v prostředí, kde mrzne.

Zdroj: consumerreports.org