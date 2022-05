Zdroj: Labeta

Proč při přípravě dortu vyzkoušet právě pohankovou mouku? Je přirozeně bezlepková, jde o dobrý zdroj bílkovin a není problém s ní nahradit obvyklou pšeničnou mouku.

Suroviny na dort o průměru 20 cm

Na těsto: 4 vejce, 80 g cukru krupice, 125 g pohankové mouky Labeta, 40 g pudingu s vanilkovou příchutí, 1 skořicový cukr, 1 lžička kypřicího prášku do pečiva bez lepku, 1 lžíce rostlinného oleje, 3 lžíce teplé vody, špetka soli

Na krém: 500 g tučného tvarohu, 250 g cream cheese, ½ balení 33% smetany, 80 g moučkového cukru nebo množství podle chuti

Na slaný karamel: 50 g krupicového cukru a 1 lžíce vody, 20 g másla, 35 ml 33% smetany, ¼ lžičky soli

Na zdobení: vlašské ořechy, ovoce podle chuti

Postup: Nejprve oddělte žloutky od bílků. Pak vyšlehejte bílky se solí do bílé pěny, přidejte cukr a vyšlehejte tuhý sníh. Žloutky smíchejte v misce s olejem a teplou vodou. Ve druhé míse smíchejte zbylé sypké suroviny. Do bílkového sněhu metličkou zašlehejte žloutkovou směs, potom opatrně zapracujte sypké suroviny. Těsto přendejte do dortové formy a pečte na horkovzduch na 165 °C po dobu 25 minut.

V míse smíchejte tvaroh s moučkovým cukrem, přidejte cream cheese a vyšlehanou smetanu.

Na karamel dejte do hrnce cukr a vodu, na plotně nechte cukr zkaramelizovat, odložte stranou a v karamelu rozpusťte máslo. Hrnec vraťte na plotnu a na nízkém stupni pomalu přimíchávejte smetanu, nakonec přidejte sůl a nechte vychladnout.

Vychladlý korpus rozkrojte podélně na poloviny. Naplňte polovinou krému, na který rozložte sekané vlašské ořechy a polijte slaným karamelem. Zbytek krému použijte na obmazání dortu a ozdobte slaným karamelem, ovocem a sekanými ořechy.

Zdroj: Labeta