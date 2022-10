Zdroj: shutterstock.com

Průměrný úrok u hypoték nabízený tuzemskými bankami v současnosti mírně klesl. A to již podruhé v řadě. Přesto statistika od Fincentrum Hypoindex vycházející z nabídkových cen ukazuje, že hypotéky zůstávají drahé.

Ještě začátkem října dosahoval průměrný nabídkový úrok 6,20 %, to je o 0,03 procentního bodu méně než v září, a za poslední dva měsíce jde o pokles 0,08 procentního bodu. To se týká úvěrů do 80 procent odhadní ceny nemovitosti. Pro porovnání – loni v říjnu byla průměrná nabídková sazba výrazně nižší: 3,14 procenta.

Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life, říká: „Pokud zůstanou základní sazby ČNB na stejné úrovni a sazby na mezibankovním trhu budou pokračovat v pozvolném poklesu, mají hypoteční banky určitý prostor pro snižování úrokových sazeb hypoték. Některé tak už učinily v rámci podzimních slevových akcí. Významnějších poklesů hypotečních sazeb se přesto zřejmě v nejbližší době nedočkáme.“

Hypotéky Autor: shutterstock.com

Libor Ostatek, jednatel společnosti Golem Finance, dodává: „Aktuálně banky nemají důvod zdražovat, ale ani výrazněji zlevňovat. Výjimkou by mohly být některé dočasně platné akční nabídky. A vzhledem ke stabilním sazbám ČNB neočekáváme ani ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 výraznější výkyvy v cenách hypoték.“

Při pořízení nové hypotéky v průměrné výši 3,5 milionu korun při splatnosti na 25 let s tříletou fixací je splátka 22 991 korun. Ačkoliv za poslední dva měsíce klesla o asi 159 korun, od letošního ledna je cca o 3000 Kč vyšší, za poslední rok stoupla o asi 7000 Kč. S vyššími splátkami musejí počítat také lidé, kterým končí fixace sjednaná před pár lety.

S nejvyšší úrokovou sazbou se nyní setkáte u hypoték poskytovaných do 80 procent hodnoty nemovitosti s jednoletou fixací: zhruba 6,49 procenta. Tříleté fixace jsou v průměru za 6,40 procenta a desetileté za 5,99 procenta. Ještě dražší jsou hypotéky s LTV nad 80 procent. S fixací na tři roky je úrok průměrně 6,70 procenta, na pět let 6,24 procenta a na deset 6,29 procenta.

Zájem o hypotéky je v současných podmínkách podstatně nižší. Kromě rostoucích úroků za to mohou i rostoucí ceny nemovitostí. Objem nově sjednaných hypoték v srpnu klesl v porovnání s loňským rokem o 75 procent.

Zdroj: penize.cz, finance.cz