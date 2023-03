Zdroj: Gebas atelier

Rodinný dům je koncipován pro 4 osoby o velikosti 5+kk s užitnou plochou včetně garáže 381,50 m2. Jeho změnu dostal na starost Gebas atelier, od kterého jsme tu měli už několik zajímavých domů.

Zásadní změny

Samotný dům je plošně založen na pasech a na nich je obvodové zdivo z keramzitových tvárnic Liatherm 365 na tl. zdiva 375 mm. Půlkruhová část a zešikmené rohy v 2. NP jsou z cihel Cdm. V první části prací přišly na řadu bourací práce, kdy byly odstraněny některé příčky v obytné části v přízemí, a zvětšení otvorů pro nová okna. Došlo také k zateplení některých částí domu včetně střechy minerální vatou o tloušťce 120 mm. V 1. patře v místě původní zimní zahrady vznikl další pokoj. Během bouracích prací pak byly do obvodových stěn garáže vybourány nové dveře i okna.

Další částí je nová přístavba včetně hlavního vstupu, který spojuje obě části domu. Hlavní vstup je navržen z jižní strany. Do domu se vstupuje hlavním vchodem, dále do chodby, odkud je možné jít do wellness, prádelny nebo garáže (pravá část domu – nová přístavba), nebo do obytného prostoru s kuchyňským koutem, pracovny a koupelny (levá část domu).

Jeden velký prostor

V přízemí obytné části na vás dýchne příjemná rodinná atmosféra. Na přání paní majitelky jsou společné prostory – obývací pokoj, kuchyň a jídelna spojené v jednu velkou prostornou místnost. Vše působí vzdušně a zároveň útulně. Celý interiér včetně doplňků si paní majitelka navrhla ve spolupráci s architekty sama, dle vlastních představ. Dominantou obývací části je bezesporu krb a mohutná sedací souprava. Vše je laděné v přírodních tónech v kombinaci s nábytkem z dubového dřeva. Nábytek je vyroben od truhláře přímo na míru. Jedná se o velice prosvětlený prostor, neboť jsou zde velká francouzská okna, kterými se majitelé dostávají na terasu a do zahrady. Tuto terasu mají majitelé v plánu do budoucna zastřešit. Dnes je zastínění řešené venkovními roletami.

Bílou kuchyň krásně doplňuje šedá pracovní plocha a černé spotřebiče. Celkový moderní dojem podtrhují hnědé barové židle a dubová deska. Židle ve stejném duchu paní majitelka pořídila také k velkému jídelnímu stolu pro 6–8 osob.

Ovšem je tu také jedno funkční a přitom estetické místo. V obytném prostoru se totiž nachází efektní masivní dubové schodiště vedoucí do druhého patra na chodbu, ze které je vstup do dvou pokojů, koupelny a do ložnice. Ložnice má samostatnou koupelnu a šatnu. Na chodbě se nachází stahovací schodiště na půdu.

V přístavbě, do které se vchází ze vstupu a z garáže, se nachází wellness se samostatným wc, sprchou a saunou. Dále prádelna, do které se vchází ze vstupu. Z prádelny vedou dveře do technické místnosti a skladu. Ze skladu vedou dveře do spíže a do garáže.



Technické údaje: