V redakční poradně se zabýváme spoustou vašich stavebních výzev. Jedna z nich je o dostavbě zádveří. Jak to správně realizovat?

V našem starším domě nám hodně chybí zádveří. Chtěli bychom jej dostavět, jenže náš dům je zateplený (5cm polystyren na cihle Porotherm). Musíme kvůli napojení zádveří odstraňovat kus zateplení, nebo by bylo lepší realizovat zádveří jako stavbu bez napojení na dům? Jde nám tak o založení atd.



Obě možnosti jsou reálně možné. Můžete dům vzájemně spojit anebo zádveří oddilatovat. Vzhledem k tomu, že se jedná, jak píšete, o starší dům, i když se zateplením 5 cm, odhaduji z 90. let, předpokládal bych terén kolem domu již za řádně ulehlý. Pokud se jedná o přízemní dům, volil bych asi vzájemné propojení základů vlastního domu a přístavby navrtanými trny armatury. Dimenze je obvykle průměru 18 mm v minimálně 4 trnech vlepených do stávajícího základu jako chemická kotva. Druhý volný konec zabetonujeme do nových základů přístavby zádveří.

Jak se dělá hydroizolace spodní stavby:

Je důležité provést výkop pro zádveří s ručním dokopáním cca 20cm vrstvy zeminy, aby se maximálně zabránilo porušení základové spáry, a před betonáží provést precizní očištění stávajících základových pasů domu v místě napojení. Pokud máte dům zateplen kontaktním zateplením, pro napojení přístavby zádveří bych část v šíři nového zdiva opatrně odřízl, abychom mohli vyřešit spojení zdiva domu s přístavbou, a to buď kapsami, nebo kotvami. Následným zateplením přístavby se spára po odříznutí překryje tloušťkou nového izolantu a nic nebude vidět.

Pokud je dům podsklepený v části vstupní, není možno počítat s propojením základů a v takovém případě bych asi volil oddilatované založení a tím i celou přístavbu. Pokud budete realizaci provádět opatrně, není v tomto případě nutné izolant zateplení domu odřezávat, ale je nutné pro spoj obou kontaktních zateplení, které předpokládám i na zádveří, vložit dilatační lištu.

Jako třetí varianta se ještě nabízí lehká přístavba zádveří řešená jako dřevostavba, založená pomocí zemních vrutů a nakotvená na zdivo vlastního domu. O volbě nejvýhodnějšího řešení ale rozhoduje také Vaše představa o velikosti zádveří, způsobu vytápění, řešení hydroizolace apod., takže závěrem bych stejně doporučil přizvat zkušeného stavaře, při větší realizaci i statika, aby posoudili na místě nejvhodnější způsob realizace i v souladu s Vašimi požadavky.

Odpovídá Ing. Roman Brabec, stavební inženýr

Tuto odpověď jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada 4/17.

