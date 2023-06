Zdroj: shutterstock

Drátosklo je skvělým materiálem do protipožárních budov, hojně využívaným především v minulém století. Ale jak je to s jeho bezpečností a použitím dnes? Čtěte dál a dozvíte se o výhodách a nevýhodách drátoskla.

Gruzínskou drátěnou síťovinu dal do skla poprvé Frank Shuman a od té doby tuto formu výztuže používali téměř všude. Vyrobit ho lze v různých tloušťkách a rozměrech větších než u běžného skla. Oblíbené bylo pro skvělé protipožární vlastnosti, nicméně bezpečnost při jeho rozbití je diskutabilní. Přesvědčte se sami a podívejte se na demonstraci toho, co se stane, pokud drátosklo rozbijete rukou:

Jak je to s bezpečností drátoskla doopravdy?

Náhled na bezpečnost drátoskla se od minulého století změnil. Tehdy bylo považováno za skvělý bezpečnostní a protipožární materiál, který držel sklo po rozbití na místě. Pravdou je, že díky němu měli lidé více času na únik z budovy, konkrétně až dvě hodiny. Nejdříve totiž hořely drátěné skleněné bloky a až poté se požár dostal dovnitř. Současně tak zabrání vloupání do budovy.

Nicméně drátosklo je velmi křehké a snadno se rozbije, i když se to na první pohled nezdá. Na odhalených kousíčkách drátu přitom drží ostré zlomené kusy pohromadě, a tudíž mohou způsobit nepříjemná poranění. Nehledě na to, že drát po letech zrezaví – zvláště pokud ho vystavíte působení vody a vlhkosti. Proto není vhodné ho zasadit například do škol a zahrad.

Skvělý bezpečnostní materiál

Výhodou drátoskla je jeho ohnivzdornost, odolnost proti nárazu a celistvost, která je vhodná hlavně na interní a externí stavby, zejména pak na stropní zasklení a zástěny. Díky zapuštěné drátěné síťovině je celý produkt odolnější než běžné sklo a nabízí větší soukromí. Není proto vhodné do budov, kde je vyžadován výhled.

Hojně drátosklo využívají stavbaři na zasklení dveří, zábradlí a oken – mnozí z vás si ho mohou pamatovat, protože bylo využívané ve světlících, v únikových cestách, v protipožárních dveřích či ve veřejných budovách.

