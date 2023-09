Zdroj: Shutterstock

Volba úpravy často závisí na specifickém druhu dřeva. Exotické dřeviny se ve většině případů upravují napouštěním oleji. Měkké dřeviny preferují tenkovrstvou lazuru, méně často silnovrstvou. Pro mnoho dřevin je oblíbené ponechat dřevěnou fasádu bez nátěru, kdy působením povětrnostních vlivů vzniká přirozená stříbrošedá patina. Energeticky náročnou, ale velmi efektivní metodou úpravy je tepelná úprava, jejímž výsledkem je odolné termodřevo (thermowood).

Impregnace dřevěné fasády

Důležitým prvkem ochrany dřevěné fasády je impregnace, která neumožňuje růst plísní, hub ani přítomnost hmyzu. Impregnační nátěry ztěžují pronikání vody hluboko do struktury dřeva a zároveň chrání fasádu před požárem. Zpomalují stárnutí a zvýrazňují kresbu dřeva. Tlaková impregnace je nejúčinnější metodou ošetření dřeva. Vzhledem k vysokým nákladům na tlakovou impregnaci je však běžné impregnovat dřevo v lázni nebo nátěrem, potíráním či postřikem. K impregnaci fasádního dřeva se používají impregnační prostředky na bázi vody nebo rozpouštědel.

Jak vyčistit dřevěnou fasádu:

Možnosti impregnace

Nejméně se pro ošetření dřevěné fasády používají solné impregnační prostředky, které se vodou vymývají. Vhodnější je dřevo natřít barvou, lakem nebo barevnou impregnací. Pokud se použije pouze barevná impregnace, mělo by se dřevo natřít třikrát nebo čtyřikrát. Takto nanesený přípravek může být finální povrchovou úpravou. Po pěti letech je třeba ošetření zopakovat, postačí jednorázová aplikace. Někdy dřevo ošetřené bezbarvou impregnací časem zmodrá, proto se stále častěji používá překrytí impregnace lakem nebo barvou.

Dřevěná fasáda a ochrana lakem

Lakování chrání fasádní dřevo před vodou a slunečním zářením, biologickou korozí i mechanickým poškozením (odřením a poškrábáním). Oživuje barvu a zvýrazňuje kresbu. Lakované dřevo by se mělo často obnovovat, a to i každé dva až tři roky. Pokud začne lak praskat, je lepší s údržbou nečekat. Trvanlivost nátěru prodloužíte, pokud dřevo před lakováním ošetříte bezbarvým impregnačním prostředkem. Před lakováním impregnovaného povrchu je vhodné lak vyzkoušet nalakováním sotva viditelné části povrchu, zda vám konkrétní odstín vyhovuje.

Venkovní barva na dřevo

Obecně platí, že se nátěry dřeva barvami na dřevo používají všude tam, kde je riziko hniloby a mechanického poškození nízké. Nevýhodou je, že barva zakrývá strukturu dřeva, ale v některých případech to nevadí a je to dokonce žádoucí – například pokud chcete barevně sladit fasádu s dřevěným obkladem. Barevný nátěr chrání dřevěnou fasádu po dobu pěti až osmi let. Aby vydržela co nejdéle, měla by se dřevěná fasáda dvakrát ošetřit bezbarvou impregnací a poté dvakrát natřít venkovní barvou na dřevo.

Ochrana dřevěné fasády mořidly

Moření či ošetření dřevěného povrchu mořidly konzervuje fasádu přibližně čtyři roky. Mořidla díky své řidší konzistenci pronikají hluboko do dřeva a dodávají mu barvu. Do většiny mořidel se přidávají barviva odolná proti UV záření, takže nevyblednou. Moření však brání růstu hub a plísní jen v omezené míře, proto se vyplatí dřevo předem chránit impregnací a dodatečným lakem nebo voskem (dvě až tři vrstvy). Při obnově mořené a nelakované fasády postačí její zmatnění a opětovné moření. Stále častěji se používají lazurovací laky a doporučují se na plochy vystavené vlhkosti. Chrání dřevo po dobu nejméně pěti let. Vrstva laku se nanáší dvakrát nebo třikrát. Obnovuje se přebroušením smirkovým papírem a natřením bezbarvým lakem.

Zdroj: archdaily.com, architizer.com