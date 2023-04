Zdroj: Shutterstock

Dřevo je materiál s charakterem, proto mu mnoho lidí dává přednost před předraženým mramorem nebo ne zrovna vytrvalým laminem. Každá krása však něco stojí a pro zachování kvality dřevěných povrchů budete muset udělat i nějakou práci navíc.

Poškození dřeva se můžete vyhnout tím, že dřevěné plochy kuchyňské linky a pracovní desky řádně ošetříte olejovým nátěrem, impregnací a voskem. První dávku olejového nátěru byste jí měli dopřát ještě před tím, než ji v kuchyni postavíte. A šetřit rozhodně nemusíte. Dřevo olej dobře saje, a jen tak se nacucaným nestane. Klidně tedy můžete aplikovat 3 až 5 vrstev nátěrů.

Nejprve si můžete vypomoci štětcem, ale při dalších vrstvách si už dejte víc záležet, a roztírejte olej pomocí hadříku. Dřevo olejové vrstvy nepřijímá rovnoměrně, někde je nasává lépe a jinde pomaleji. Proto se to nesmí uspěchat, je třeba mu dopřát čas na zaschnutí.

Jak často kuchyňskou linku olejovat

Záleží na množství sucha či vlhkosti, které je dřevěný povrch vystaven. Obvykle ale poznáte, že lesku už je méně a převažuje mat, nebo že dřevo ztrácí svou živost, a je zašedlé. Tehdy je správný moment na další vrstvy oleje. V průměru to vychází jednou za 6 až 12 týdnů.

Kuchyňskou linku nelakujte

Mohlo by se zdát, že ten samý efekt vytvoříte i s pomocí laku, ale pozor na to. Lak vytvoří neprostupnou povrchovou vrstvu. Jenže dřevo pracuje a potřebuje dýchat. Pokud by se tedy dřevo vlivem podmínek okolí začalo smršťovat či roztahovat, povrchový lak by rozpraskal.

Jak udržet kuchyňskou linku čistou

Na běžné čištění vám postačí vlažná voda, hadřík a jemný čisticí prostředek, kterým nečistoty klasicky setřete a pak ještě pro jistotu do sucha vytřete. Určitě ale nepoužívejte písky, kartáče a drátěnky. Na drobné škrábance můžete aplikovat třeba vosk, aby došlo k zacelení.

