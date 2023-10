Zdroj: Shutterstock

Co s prázdnou nudnou stěnou v obýváku, ložnici nebo i kanceláři? Trendy řešení jsou dřevěné obkladové panely neboli laťkové či lamelové obložení. Dokáže interiéru dodat útulnou atmosféru a nádech přírody a pohody.

Dřevo rozhodně nepatří jen na podlahu nebo na střechu. Hodí se skvěle i jako inspirativní designový doplněk do každé místnosti. Slat neboli lamelové panely na zeď plní kromě funkce estetické částečně funkci akustickou. Dokážou pohltit zvukové vlny, a zamezit tak nadměrnému hluku v místnosti.

V zimě zase oceníte jejich tepelněizolační vlastnosti, které vám pomohou ušetřit za topení a v místnosti udržují příjemné teplo, i když zrovna radiátory nejedou naplno. Latě zakoupíte v různých hobbymarketech nebo u specializovaných obchodníků. Podle potřeby je doma zkrátíte na požadovanou délku.

Kam všude se dřevěné obklady hodí? Úplně kamkoliv! Nádherně se vyjímají v obývacím pokoji či vstupní hale, ale neméně zajímavé jsou i jiné možnosti. Co takhle obložit si prostor za postelí nebo třeba i prostor za kuchyňskou deskou? Vlhkosti se bát nemusíte. Především tropické dřeviny jsou ideální i do místností, kde panuje vlhkost. Takové dřevěné panely jsou v rámci výroby pečlivě ošetřeny tak, aby to nebyl žádný problém.

Panel lze snadno namontovat i svépomocí

Dřevěné panely jsou připraveny na okamžitou montáž a lze je montovat několika způsoby. Jedním je montáž přímo na zeď. Ta však musí být čistá a rovná. Jednotlivé díly lamelových panelů ke zdi připevníte nejlépe vysokopevnostním lepidlem (Mamut), které skvěle nahradí hřebíky a šrouby.

Další možností je montáž na zeď pomocí šroubů. Dostatečně dlouhé šrouby s malou hlavou můžete navrtávat přímo do panelů nebo mezi jednotlivé panely do podkladové desky. V tomto případě myslete na dostatečné množství šroubů. Ideálně je přivrtejte v horní, středové i dolní části na několika místech.

Poslední variantou je montáž lamelových obkladů na vyrovnávací latě. Pokud je zeď křivá, můžete na ní namontovat vyrovnávací latě. K těmto latím následně navrtáte či nalepíte designové lamelové panely. Latě přimontujte ke zdi. Latě by měly být optimálně cca 50 cm od sebe, vznikne vám rošt vhodný pro montáž. Lamelové díly na sebe skvěle navazují, takže montáž je opravdu snadná.

Zdroj: ceskykutil.cz, snabytek.cz, drevoastavby.cz