Zdroj: Petr Polák

To místo vás okouzlí. Jezero se soukromou pláží a čistou vodou, v níž se odráží dřevěný dům tyčící se nad skálou, to vše obklopené půlhektarovou zahradou. Půvabná stavba skvěle ladí s okolní přírodou.

Majitel koupil pozemek před třiceti lety a za tu dobu tu poznal každý kámen. Věděl, kam dopadají sluneční paprsky, pomalu tvořil zahradu, a hlavně získal přesnou představu o svém budoucím domě. Dříve tady stál útulný malý srub, který však nebyl uzpůsobený k trvalému bydlení. „Vyrostl jsem na Šumavě, kde jsem získal lásku ke dřevu a přírodě. Věděl jsem, co chci, a hledal jsem někoho, kdo mi vyjde v návrhu vstříc. Našel jsem ho v architektovi Lukáši Pejsarovi z ateliéru 3AE, s nímž jsem se seznámil na veletrhu For Arch. Pak jsme ještě půl roku ladili detaily,“ říká majitel. Původně měl dům se sedlovou střechou stát u nynější pláže, ale volba nakonec padla na místo nad lomem obklopeným žulovým masivem. Právě ten se stal jedním z nejkomplikovanějších bodů stavby, protože zde bylo třeba vybudovat základy se sklepem a odtěžit žulový masiv není lehké ani levné.

Dva roky manažerem

Dům je koncipovaný tak, aby měl výhledy z interiéru na lom, ale aby zároveň nebyl při pohledu od pláže moc výrazný. „Celá budova je stavěna do zahrady s letitými stromy, což není běžné. Šlo nám hlavně o splynutí domu se zahradou,“ říká Lukáš Pejsar. „Na hrubé stavbě dominuje dřevo, konkrétně masivní dřevěné panely v kombinaci s klasickou tesařskou konstrukcí, která posloužila zejména pro vybudování střechy a stropu.“ Světlé dřevo fasády skvěle kontrastuje s červenou střechou a tmavými okny. Dvoupodlažní stavbu obepíná velkorysá stometrová dřevěná terasa, jejíž součástí je venkovní kuchyně s grilem, velkým stolem pro setkávání s přáteli a vířivka pro 5 osob.

„Na dva roky jsem se stal přímým manažerem stavby, což mi snížilo náklady asi o 15 %. Vše jsem realizoval s kvalitními místními profesionály, protože jsem prostě chtěl za své peníze kvalitu,“ vypráví majitel.

Autor: Petr Polák

Velkolepé výhledy

Z terasy lze vstoupit přímo do hlavního prostoru s obývacím pokojem a kuchyní. Velká okenní sestava táhnoucí se přes celou stěnu s posuvnými bezbariérovými dveřmi zajišťuje úžasný výhled na zatopený lom. „Zpočátku se nabízelo několik možností, ale až Vekra mi přinesla to, co jsem očekával, tedy kombinaci nízkého prahu u posuvného systému, HS portál s tlumičem nárazu soft close a dřevěná okna Natura. Ta spojují dobré tepelněizolační vlastnosti, tvarovou stabilitu i při velkých rozměrech a zároveň respektují mnou požadovaný styl,“ pochvaluje si majitel praktičnost řešení velkoformátové okenní sestavy.

