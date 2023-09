Zdroj: Shutterstock

Chladné období i čas trvalého topení v kamnech se blíží. Majitelé domů by měli mít zásoby proschlého palivového dřeva a myslet i na další sezonu. Polena ze stromů pokácených letos by se totiž do plamenů přikládat neměla.

Pro letošní topnou sezonu byste měli připravit dříví pořízené v předchozích letech. Než se totiž polena přiloží do kamen, musejí vyschnout. V závislosti na jejich velikosti a druhu dřeva to může trvat až dva roky. Vlhké dřevo zcela neshoří, navíc se z něj uvolňuje mnoho látek škodících životnímu prostředí, které navíc zanášejí kamna a kouřovody. Čerstvá polena by měla schnout na dostatečně velkém, vzdušném místě chráněném před deštěm.

Vhodná vlhkost dřeva pro spalování je maximálně 25 %, což odpovídá asi 20% obsahu vody. Změřit ji můžete pomocí levných přístrojů z obchodu pro kutily, případně vyzkoušet orientační trik s hřebíkem. Pokud jde do dřeva snadno zatlouct, je ještě vlhké.

Aby se vyplatilo

K výrobě palivového dřeva potřebujete správné nástroje. V té nejjednodušší variantě, hovorově zvané posilovna, stačí větší ruční pila, sekera a špalek, případně kalač nebo štípací klín. Ve výkonnější verzi to bude pila motorová a štípač kmenů na dělení polen. Horní hranice vybavení téměř neexistuje. Vše záleží na množství dřeva, které chcete zpracovat.

K občasnému zatopení na chatě nebo romantice u krbu nebudete potřebovat velké sáhy dřeva, postačí malý dřevník nebo zásoba naskládaná u zdi pod okny. Tomu bude odpovídat i potřebná technika a příprava, kdy jednou za čas naděláte zásobu třeba na několik let dopředu. Pro pravidelné vytápění například rodinného domku už je potřeba mnohem více, průměrně kolem 20-30 kubíků dřeva. Ohříváte-li jím i vodu, tak ještě více. Záleží na počasí, délce topné sezony, technickém stavu domu a izolací, počtu spotřebičů… Pak je nezbytným pomocníkem správná technika.

Pila je základ

Velkou hromadu kulatin musíte zpracovat co nejefektivněji a v co nejkratším čase, aby se dřevo dostalo včas do sucha. Nemáte-li motorovou štípačku, začnete nařezáním kulatiny na menší koláče o délce jednotlivých polínek, které pak rozštípáte ručně kalačem. V opačném případě závisí pouze na velikosti štípače, zda dokáže zpracovat jen špalky, nebo se umí poprat i s kládou. Pak jednotlivé segmenty nařežete na potřebnou délku. Vhodná je motorová pila patřičné velikosti, pro menší objemy práce stačí akumulátorová či elektrická. Benzinová v závislosti na rozměru zvládne nakrájet i velké špalky a případně ji lze využít třeba na kácení v místech, kam nedosáhne kabel.

