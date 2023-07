Zdroj: shutterstock.com

Také milujete dřevo v interiéru stejně jako my? Pak byste měli vědět, že jej můžete začlenit také do své koupelny. Protože pokud někde dřevo vynikne nejvíc, bude to právě vaše koupelna. Inspirujte se s námi.

S dřevěnými koupelnami se můžete setkat například ve Skandinávii, ale také v Japonsku, kde má celodřevěný design dlouhou tradici. Také vás představa dřevěné koupelny láká? Pak pro vás máme několik tipů, s nimiž se vám bude koupelna zařizovat jednodušeji.

Dřevo v koupelně? Není to hloupost?

Máte strach, že dřevo v koupelně znamená jen zadržování vlhkosti a plíseň? Pak můžete být v klidu. Dřevo má pozitivní vliv na klima v místnosti, ale i na vaše zdraví. Dřevo má velký vliv na to, jak bude vaše koupelna působit. Nikdy nebude nudná, dřevo se navíc dokonale kombinuje se vším ostatním – s klasickým obkladem, ocelí, betonem, sklem, ale i s přírodním kamenem. Díky dřevu bude vaše koupelna útulnější a příjemnější.

Podívejte se, jak může vypadat dřevo ve vaší koupelně:

Víme o důvodech, proč mít dřevěnou koupelnu

Důvodů, proč zařadit dřevo do vaší koupelny, je spousta. Jeho působení vám přinese pocit klidu, ale i příjemnou vůni. Prostor bude vypadat domácky a teple. Dřevo je příjemné i na dotek. Jen se na něj podívejte – na všechny nedokonalosti, barevné rozdíly, ale také kresbu a strukturu.

Dřevo se v současnosti používá na stavbu, dřevěné podlahy, nábytek, obklady stěn, ale dokonce i na fasády.

Dřevo v koupelně: Na tohle si dejte pozor

Pokud byste v koupelně použili obyčejné neošetřené dřevo, měli byste problém. Dřevo by opravdu absorbovalo vodu z místnosti, což by znamenalo jeho poškození ve formě skvrn a deformací. Dřevo by začalo vlivem páry, tepla a vlhka plesnivět. Pokud chcete mít dřevěnou koupelnu, musíte jej umět správně použít.

Dřevo v koupelně? Neodolatelná kombinace Autor: shutterstock.com

Jaké dřevo vybrat do koupelny?

Dřevo se dělí do několika tříd:

1. třída je dřevo, které snáší vlhkost minimálně – maximálně do 20 %.

2. třída je dřevo, které lze někdy vystavit vlhkosti nad 20 %.

3. třída je dřevo, které je běžně vystaveno vlhkosti nad 20 %.

4. třída je dřevo, které lze vystavit vodní páře, vlhkosti nad 20 % a čerstvé vodě.

5. třída je dřevo, které je schopno odolat i slané vodě.

Do koupelny volte dřevo ze čtvrté nebo páté třídy. Pokud budete mít v koupelně dřevěný nábytek, měl by být vyroben ze dřeva alespoň druhé třídy. V případě skříněk pod umyvadlo nebo desek pod umyvadlo by se mělo jednat o dřevo ze čtvrté nebo páté třídy. Tvrdé dřevo ze čtvrté třídy se vyznačuje vysokou odolností – jedná se o wenge, iroko nebo exotická tmavá dřeva. Pokud chcete světlejší dřevo, je vhodná borovice, případně modřín.

Zdroj: dwell.com, homethangs.com