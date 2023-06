Zdroj: Rigips, Saint-Gobain

Zajímavou dřevostavbou, která vyrostla na našem území, je ta rodiny Minářových v Jevíčku nedaleko Svitav. Vypadá velmi klasicky, vejde se tak do jakýchkoli požadavků stavebních úřadů a přitom je to dům moderní, místy i netradiční a hlavně je dokonale funkční.

Netypický dům s trojúhelníkovými okny předčil očekávání majitelů už v počátku - rychlostí výstavby. Po převzetí pak tepelnou i akustickou pohodou. Základ stavební konstrukce tvořil sádrokarton, o jehož využití řekne víc Robert Hošek ze společnosti Rigips, Saint-Gobain.

„Někteří lidé se dřevostaveb bojí. Jak ale dokazuje i náš dům, dřevostavby mohou mít skvělou akustiku, být bezpečné a hravě odolávat plísním,“ připomíná výhody majitelka domu v Jevíčku Eva Minářová. Na vině obav ve společnosti je přitom hlavně nízká životnost těchto staveb. Jak ale uvádí garant technické podpory ze společnosti Rigips Robert Hošek: „Dřevěná roubenka typicky vydrží klidně i několik století. Při správné montáži a údržbě nemají dřevostavby v porovnání se zděnými domy žádnou nevýhodu. Jejich případná modernizace je dokonce jednodušší a levnější.”

Montáž trvala jen jeden den

Dům v Jevíčku se rodina Minářových rozhodla postavit na pozemku, kde se před dvěma tisícovkami let utábořily římské legie. Proto měli nejprve strach, aby se nedostali do konfliktu s památkáři, stačilo však poblíž umístit naučnou ceduli a mohli se dát do stavění. Hrubá stavba bez střešní krytiny byla smontována za pouhý jeden den, dokončovací práce a zařizování interiéru pak zabralo dalších zhruba sedm měsíců.

Při realizaci dřevostaveb odpadá stres z nepřízně počasí. Většina budovy se montuje ještě ve výrobní hale, takže vůbec nezáleží na roční době.

Již necelý rok v domě žije developerka Eva Minářová s rodinou. „Náš dům není typovou stavbou. Jeho dominantou je otevřený krov v obývacím pokoji, který hned zaujme každou návštěvu. Zároveň v něm bylo využito mnoho chytrých řešení zajišťujících akustickou a tepelnou pohodu i bezpečnost,“ navazuje majitelka domu. Základní konstrukci domu tvoří sádrokartonové desky RigiStabil, které jsou populární pro svou vysokou nosnost. „Díky tomu nemusíme přidávat výztuže pro každou skříňku,“ pochvaluje si Minářová.

Topit rodina skoro nemusí

Život v dřevostavbě vyhovuje všem členům rodiny. „Máme rádi moderní a rychlé technologie. Třeba topení se u nás dá ovládat skrz mobilní aplikaci,“ říká dcera majitelky Markéta Minářová, která do budoucna s přítelem plánuje vlastní dřevostavbu.

Obrovský rozdíl oproti staršímu zděnému domu, ve kterém žila rodina předtím, pozoruje hlavně u nákladů na vytápění. „Topit skoro nemusíme, necháváme jen temperovat podlahu. Když je opravdu velká zima, na chvíli zapneme topení či zapálíme oheň v krbu a do pár minut je nám teplo,“ říká Markéta Minářová. Dřevostavby lze navrhnout tak, že splňují hodnoty pro pasivní budovy. Jejich požadavky na zdroje vytápění jsou ve skutečnosti nepatrné, a tím dochází k úsporám energií.

Skvělá akustika

Příjemně překvapená pak byla rodina Minářových z akustiky v domě, k jejímuž zlepšení dopomohly modré akustické sádrokartonové desky umístěné mezi jednotlivými místnostmi. „Nemáme-li nahlas puštěnou hudbu nebo televizi, mezi pokoji se prakticky neslyšíme,“ říká Markéta Minářová. „Udělali jsme si dokonce i takový domácí akustický experiment, kdy jsme v obývacím pokoji pustili hudbu z televize na maximum, zavřeli jsme okna a vyšli ven na terasu. Slyšet nebylo vůbec nic,“ pochvaluje si.

Často se také u dřevostaveb lidé obávají požáru. Ale i to lze snadno eliminovat. Kromě konstrukčních desek RigiStabil a modrých akustických desek byly v domě dále použity tzv. červené protipožární sádrokartonové desky RF, které byly umístěny na střechu.

Difuzně otevřená konstrukce

Regulaci vodních par v interiéru pak zajišťuje takzvaná difuzně otevřená konstrukce, která na rozdíl od konstrukce difuzně uzavřené nepotřebuje tradiční parozábranu. „Systém je založen na tom, že se určité malé množství vodních par z konstrukce dřevostavby cíleně propouští ven. Princip funguje na vyrovnávání prostředí v domě. Molekuly vodní páry se z vlhkých oblastí přesouvají do sušších a z teplejších oblastí do chladnějších. Vlhkost tedy putuje a nikde se nesráží, což zabraňuje vzniku plísní,“ uzavírá Robert Hošek.

Zdroj: Rigips, Saint Gobain