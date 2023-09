Zdroj: Rigips, Saint-Gobain

Přesně takovou je i dřevostavba rodiny Minářových v Jevíčku nedaleko Svitav. Netypický dům s trojúhelníkovými okny předčil jejich očekávání jak rychlostí výstavby, tak tepelnou i akustickou pohodou. Majitelka domu Eva Minářová zdůraznila, že přestože se někteří lidé dřevostaveb bojí, mohou mít skvělou akustiku, být bezpečné a hravě odolávají plísním.

Řada lidí se při výběru staveb obává nízké životnosti dřevostaveb. Podle garanta technické podpory ze společnosti Rigips Roberta Hoška jsou však podobné obavy liché. Při správné montáží a údržbě vydrží dřevostavba klidně několik století a v porovnání se zděnými domy je jejich případná modernizace jednodušší a levnější. V současnosti představují dřevostavby asi 16 % budov v České republice a tento podíl se brzy zvýší. Eva Minářová, která má vlastní developerskou společnost, řeší jako dřevostavby všechny projekty včetně bytových domů. Výhoda dřevostaveb podle jejích slov spočívá hlavně v jejich rychlé realizaci i dobrých tepelněizolačních vlastnostech, které zaručují nižší náklady na vytápění.

Montáž trvala jen jeden den

Dům v Jevíčku se rodina Minářových rozhodla postavit na pozemku, kde se před dvěma tisícovkami let utábořily římské legie. Proto měli nejprve strach, aby se nedostali do konfliktu s památkáři, stačilo však poblíž umístit naučnou ceduli a mohli se dát do stavění. Hrubá stavba bez střešní krytiny byla smontována za pouhý jeden den, dokončovací práce a zařizování interiéru pak zabralo dalších zhruba sedm měsíců.

Exteriér a interiér netradiční dřevostavby v Jevíčku Autor: Rigips, Saint-Gobain

Při realizaci dřevostaveb odpadá stres z nepřízně počasí. Většina budovy se montuje ještě ve výrobní hale, takže vůbec nezáleží na roční době. Celou výstavbu urychlilo také využití suché podlahy RigiStabil v obytných místnostech. Její pokládku lze provést bez vlhkých procesů, je kompatibilní s podlahovým vytápěním a je možné na ni položit v podstatě jakýkoli druh finální podlahy již po 24 hodinách. Ve srovnání s betonem s měsíční dobou zrání, nebo anhydridem, který zraje minimálně dva měsíce, je to při stavbě významná časová úspora.

„Náš dům není typovou stavbou,“ říká majitelka a developerka Eva Minářová. „Jeho dominantou je otevřený krov v obývacím pokoji, který hned zaujme každou návštěvu. Zároveň v něm bylo využito mnoho chytrých řešení zajišťujících akustickou a tepelnou pohodu i bezpečnost.“

Základní konstrukci domu tvoří sádrokartonové desky RigiStabil, které jsou populární pro svou vysokou nosnost. Díky tomu není třeba přidávat výztuže pro každou skříňku.

Topit rodina skoro nemusí

Život v dřevostavbě vyhovuje všem členům rodiny. Mají rádi moderní a rychlé technologie a jejich okamžité využívání v praxi. Možnost ovládat topení pomocí chytrého telefonu oceňuje i dcera majitelky Markéta Minářová, která do budoucna s přítelem plánuje vlastní dřevostavbu.

Dřevostavby lze navrhnout tak, že splňují hodnoty pro pasivní budovy. Jejich požadavky na zdroje vytápění jsou ve skutečnosti nepatrné, a tím dochází k úsporám energií. Ve srovnání se starším zděným domem pozorují majitelé výraznou změnu hlavně u nákladů na vytápění. Topení nemusí využívat příliš často, zpravidla nechávají jen temperovat podlahu. Jen v případě velké zimy na chvíli zapnou topení nebo zapálí oheň v krbu a za pár minut je teplo.

Návštěva dřevostavby v Jevíčku Autor: Rigips, Saint-Gobain

Domácí experiment akustiky

Příjemně překvapená pak byla rodina Minářových z akustiky v domě, k jejímuž zlepšení dopomohly modré akustické sádrokartonové desky umístěné mezi jednotlivými místnostmi. „Nemáme-li nahlas puštěnou hudbu nebo televizi, mezi pokoji se prakticky neslyšíme,“ říká Markéta Minářová. „Udělali jsme si dokonce i takový domácí akustický experiment, kdy jsme v obývacím pokoji pustili hudbu z televize na maximum, zavřeli jsme okna a vyšli ven na terasu. Ani tehdy nebylo vůbec nic slyšet.“

Kromě konstrukčních desek RigiStabil a modrých akustických desek byly v domě dále použity tzv. červené protipožární sádrokartonové desky RF, které byly umístěny na střechu, a zelené impregnované desky RBI, jež našly uplatnění v koupelnách. Všechny desky byly opatřeny speciální technologií Activ’ Air, která pohlcuje formaldehyd. Uvnitř domu je tak zdravý a čerstvý vzduch, který je ideální i pro astmatiky a alergiky.

Žádné plísně v domě

Regulaci vodních par v interiéru zajišťuje takzvaná difúzně otevřená konstrukce, která na rozdíl od konstrukce difúzně uzavřené nepotřebuje tradiční parozábranu. Systém je založen na tom, že se určité malé množství vodních par z konstrukce dřevostavby cíleně propouští ven. Princip funguje na vyrovnávání prostředí v domě. Molekuly vodní páry se z vlhkých oblastí přesouvají do sušších a z teplejších oblastí do chladnějších. Vlhkost tedy putuje a nikde se nesráží, což zabraňuje vzniku plísní.

Zdroj a foto: rigips.cz