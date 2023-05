Zdroj: Ellyce Moselle

Ne všechny domy, které pro vás připravujeme k návštěvě, jsou ohromné. Třeba tenhle je opravdu maličký. Má jen jednu ložnici. Ale bohatě to majitelům stačí.

Podlahová plocha domu je necelých 50 m². A tak museli architekti z Inspired ADUs šetřit na každém centimetru. Všechno muselo být uspořádáno tak, aby zabralo co nejméně místa. Přesto vznikl dům, který je příjemný, elegantní a prostorný přesně tak, jak jeho majitelé potřebují.

Přístavba

Jde o dům, který je přístavbou na zadním dvorku jiného staršího domu. Snadno se tak spojí oba domy a jednou mohou být třeba společné. Nyní ale může fungovat samostatně. I přes svou minimální podlahovou plochu poskytne majitelům plný komfort.

Vzhled domu se odvozuje od původní viktoriánské stavby. Takže má také dvě různé šířky půdorysu a také se zde objevují na sebe kolmo navazující sedlové střechy. Ovšem stěny jsou natřeny tmavou barvou a vypadají moderně, i když jde o dřevostavbu.

Zahrada byla předělána pro plné využití, takže tu jsou betonové desky, pergola apod. Jde tedy o prodloužení stavby směrem ven. Ostatně ono to není problém, protože nyní jsme v Kalifornii a tady žádné mrazy nejsou. Venku se dá žít pohodlně celý rok.

Sklápěcí postel

Interiér je opravdu maličký. Na fotografiích to tak nevyzní, ale pro zvýšení užitkovosti interiéru sem byla vložena sklápěcí postel, kterou předělali architekti z klasické IKEA postele.

Kuchyně je vložena do spojovací chodby mezi ložnicí a obývacím pokojem. Je maličkatá, ale páru stačí. Pračka se sušičkou je pak vložena do skříně za kuchyní. Tam je také malá koupelna s toaletou a walk-in sprchou. Do obývacího pokoje se vešel malý jídelní stůl, pracovní stůl a dvojsedačka.